Preço do café sobe 80% em 12 meses e registra a maior inflação dos últimos 30 anos

Segundo levantamento do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgado na sexta-feira (09), o preço do café moído já teve uma alta de 80,2% nos últimos 12 meses.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) diz que essa é a maior inflação acumulada do café moído em 12 meses desde maio de 1995, quando o índice chegou a registrar aumento de 85,5%.

Essa alta também é a maior desde a introdução do real. O cálculo do índice de maio de 1995 considera também os preços do mês de junho de 1994, período anterior a implementação da moeda atual.

No período, o café foi impactado pelo forte calor e a seca que atingiram o Brasil, entre outros fatores que afetaram a produção. Grandes produtores, como Vietnã, enfrentaram problemas climáticos e sofreram quebra de safra. As guerras no Oriente Médio tornaram o embarque do café mais caro nas vendas internacionais, elevando preço de contêineres.

O preço do café moído subiu 4,48% somente em abril. É uma desaceleração em relação aos meses anteriores. Em março, por exemplo, a alta foi de 8,14%. Em fevereiro, a inflação do café foi de 10,77%, a maior subida mensal em 26 anos.