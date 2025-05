Alçapões e pássaros são apreendidos em Cabo Frio após denúncia ao Linha Verde

Dados do programa Linha Verde mostram aumento de 133% de denúncias relativas aos crimes ambientais no município de Cabo Frio - Foto: Divulgação

Dados do programa Linha Verde mostram aumento de 133% de denúncias relativas aos crimes ambientais no município de Cabo Frio - Foto: Divulgação

Sete pássaros da fauna silvestre brasileira e três alçapões foram apreendidos nesta sexta-feira (09), em Cabo Frio, na região dos lagos, após policiais militares terem ido averiguar denúncia de crime ambiental encaminhada pelo programa Linha Verde, do Disque Denúncia (0300 253 1177).

De posse das informações, policiais lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Costa do Sol, subordinados ao Comando de Polícia Ambiental, estiveram na Rua da Torre, Aquarius, distrito de Unamar, onde avistaram pássaros pendurados no muro de uma residência. Ao realizarem a fiscalização, a equipe da 8ª UPAm identificou a existência de seis canários da terra, um coleiro e três alçapões, sendo que dois desses estavam preparados para a prática de armadilha e captura. Os proprietários dos pássaros informaram não possuir anilhas, tampouco documentações pertinentes à criação dos pássaros, contrariando o artigo 29 da lei 9605/98. Diante dos fatos, os policiais se deslocaram com os mesmos à 126ª DP, onde a ocorrência foi registrada, sendo as aves recolhidas e encaminhadas ao órgão competente.

Para denunciar crimes ambientais, a população pode ligar 24 horas, sete dias da semana, para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).