Museu do Ingá promove série de eventos durante a Semana Nacional de Museus

A Semana Nacional de Museus chega no Museu do Ingá da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj) entre os dias 13 a 18 de maio com diversas atrações para todos os públicos. O evento promete promover o conhecimento e a valorização do patrimônio histórico e artístico por meio de experiências interativas que estimulem a reflexão crítica e o engajamento dos jovens com as exposições.

A partir das 17h do dia 13 de maio, as atividades são iniciadas com a inauguração da exposição Arte Naif, com uma recepção na varanda do Salão de Vidro do Palácio. A mostra aborda a corrente artística da Arte Naif que valoriza o peso da criação de artistas autodidatas, sem formação acadêmica tradicional, com o dom natural de criar, dando vida às cenas do dia a dia, mitos e histórias do imaginário popular.

O evento ainda vai contar com uma apresentação do Jongo, uma manifestação cultural afro-brasileira. A partir do livro “Poemas de Portinari”, registrado na Biblioteca do Museu do Ingá, o equipamento cultural também vai realizar uma imersão nos textos do artista, além de um concurso de poemas.

Para as celebrações da semana, o Museu do Ingá ainda promove uma palestra sobre práticas curatoriais juntamente com um painel com os principais curadores do Rio de Janeiro. Finalizando o evento, a Orquestra Som Doce da Grota vai se apresentar no jardim do equipamento cultural, levando talento, história e emoção para o público de Niterói.

Cronograma da Semana Nacional de Museus

Vernissage da exposição Arte Naif

Data: 13/05

Horário: 17h às 19h30

Público: Convidados do Museu do Ingá

Apresentação do Jongo

Data: 13/05

Horário: 18h às 19h

Público: Atividade aberta ao público

Imersão nos “Poemas de Portinari”

Data: 16/05

Horário: 12h às 16h

Público: Atividade aberta ao público

A Língua como a Cor: concurso de poemas para Portinari

Data: 16/05

Horário: 16h às 18h

Público: Atividade aberta ao público

Palestra sobre Práticas Curatoriais

Data: 17/05

Horário: 14h às 15h

Vagas para inscrição: 70

Painel com os Principais Curadores do Estado do Rio

Data: 17/05

Horário: 16h às 16h40

Vagas para inscrição: 70

Apresentação da Orquestra Som Doce da Grota

Data: 18/05

Horário: 16h

Público: Atividade aberta ao público