São Gonçalo promove Dia D de vacinação contra gripe neste sábado

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo realiza, neste sábado (10), o Dia D de mobilização da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza (gripe). Todos os gonçalenses com mais de seis meses podem se vacinar em 68 locais, das 8h às 17h. As demais vacinas do Calendário Nacional de Imunização também estarão disponíveis e os gonçalenses poderão atualizar as suas cadernetas de vacinação.

A vacina da gripe pode ser administrada com outros imunizantes e medicações. As contraindicações são para crianças menores de 6 meses de idade e pessoas com histórico de forma grave de alergia a doses anteriores. Os gonçalenses com febre ou com coronavírus também devem adiar a vacinação até a resolução do caso.

Para se vacinar, é preciso apresentar a carteira de vacinação (adulto e criança), identidade ou certidão de nascimento, cartão do SUS ou CPF. Para garantir a vacinação, os gonçalenses devem chegar até as 16h30 nas unidades de saúde.

A vacina da gripe disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) é a trivalente, que protege contra a gripe suína (H1N1), contra a gripe sazonal (H3N2) – que são duas variantes do vírus Influenza tipo A – e contra uma cepa viral da Influenza tipo B. O objetivo da campanha é vacinar 90% do público-alvo contra a gripe.

Atualização – Neste dia, as unidades também vão atualizar a caderneta de vacinação dos gonçalenses com os demais imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação. As cadernetas e a situação de saúde de cada indivíduo serão analisadas para a atualização das vacinas.

“Convocamos a população para a vacinação, não só da gripe, mas de todos os outros imunizantes disponíveis. Sempre ressaltamos que a vacina faz bem para o coletivo. Quanto mais pessoas vacinadas, menos contaminação e mais leitos disponíveis nos hospitais. A vacinação é de grande importância para a saúde pública. Por isso, vacinem-se!”, disse a subsecretária de Saúde Coletiva, Thainá Fratane.

Locais de vacinação

1 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa

2 – USF Jardim Catarina I

3 – USF José Avelino de Souza, Tribobó

4 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina

5 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba

6 – USF Juarez Antunes, Laranjal

7 – PAM Coelho

8 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto

9 – USF David Capistrano, Itaúna

10 – USF Barbosa Lima Sobrinho, Boa Vista

11 – Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo

12 – USF José Bruno Neto, Boa Vista

13 – USF Florença Pereira, Largo da Ideia

14 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

15 – USF José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba

16 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro

17 – USF Anaia

18 – USF Ana Nery, Gradim

19 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

20 – USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia

21 – USF Aníbal Porto, Monjolos

22 – USF Altair da Silva, Mutuá

23 – USF Madre Teresa de Calcutá, Estrela do Norte

24 – USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno

25 – USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei

26 – USF Irmã Dulce, Trindade

27 – USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal

28 – USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel

29 – USF Elza Borges, Santa Luzia

30 – USF Florença Helena Pereira da Silva, Largo da Ideia

31 – USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro

32 – USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina

33 – USF Bandeirantes

34 – USF Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo

35 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal

36 – USF Alexander Fleming, Boaçu

37 – PAM Neves

38 – USF Tancredo Neves, Luiz Caçador

39 – USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro

40 – USF Quinta Dom Ricardo

41 – USF Wally Figueira da Silva, Rocha

42 – USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado

43 – USF Almerinda

44 – USF Luísa de Marilac, Novo México

45 – Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê

46 – USF Presidente Getúlio Vargas, Boa Vista

47 – USF Dr. Robert Koch, Porto da Madama

48 – USF Doutel de Andrade, Maria Paula

49 – USF Marilea Cardoso, Jóquei

50 – USF Água Mineral

51 – USF Adolfo Lutz, Amendoeira

52 – USF Portão do Rosa

53 – USF Aníbal Porto, Monjolos

54 – USF Alberto Constantino Farah, Mutuá

55 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina

56 – USF Itaúna

57– USF Victor Chimelly, Paiva

58 – USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz

59 – USF Armando Leão, Morro do Castro

60 – USF Neuza Goulart Brizola, Palmeiras

61 – USF Badger da Silveira, Tribobó

62 – USF Marechal Cândido Rondon, Colubandê

63 – USF Emílio Ribas, Barracão

64 – USF Manoel de Abreu, Ipiíba

65 – USF Santa Luzia

66 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba

67 – USF Roberto Silveira, Vista Alegre

68 – Clínica Municipal Gonçalense do Barro Vermelho