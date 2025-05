Decretada prisão preventiva de 'Legendário' flagrado com 150 kg de cocaína em MS

A Justiça de Mato Grosso do Sul decretou a prisão preventiva de Renan Silva Nascimento, 34 anos, um membro do grupo cristão "Legendários", após ser flagrado com 150 quilos de cocaína dentro de sua hamburgueria em Dourados. A apreensão ocorreu na manhã de terça-feira (6), na Avenida Hayel Bon Faker.

Durante a audiência de custódia, também foi determinada a prisão preventiva de Maurício Martins da Paixão, 47, e Anderson Moreira da Rosa, 37. Moradores de Ponta Porã, ambos teriam transportado a droga por meio de caixas de carne congelada, em uma Fiat Ducato carga branca. O véiculo seria de uma empresa distribuidora de carnes, onde trabalhavam, que abastece comércios em Dourados.

O juiz Ricardo da Mata Reis, responsável pela decisão, destacou a gravidade do crime, o volume da droga — avaliada em cerca de R$ 6 milhões — e o risco de os acusados interferirem nas investigações.

Leia também

Juliette fratura nariz em acidente doméstico

Idosa é atropelada por viatura da Polícia em Cabo Frio



Renan alegou que acreditava estar recebendo celulares contrabandeados, supostamente enviados por um cliente conhecido como “Cowboy”, que teria lhe prometido R$ 5 mil pelo recebimento das caixas. O empresário já cumpriu pena anteriormente por tráfico de drogas.

Maurício, motorista do veículo, negou envolvimento, alegando que o carregamento foi feito por seu colega. Já Anderson preferiu permanecer em silêncio.

A Polícia Civil já monitorava a hamburgueria como possível fachada para o tráfico, após observar um crescimento suspeito no volume de negócios. A investigação agora apura se o estabelecimento era utilizado para lavagem de dinheiro do crime organizado.