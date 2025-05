Tralalelo Tralala? Entenda a onda de memes italianos que virou febre no Brasil

Um tubarão com tênis da Nike, uma bailarina com cabeça de xícara, um elefante com corpo de cacto e sandálias; estas e outras ilustrações surrealistas, geralmente acompanhadas de nomes e narrações em italiano, tornaram-se comuns nos feeds das principais redes sociais, como TikTok, Instagram e YouTube. Fenômeno no exterior há alguns meses, as ilustrações são feitas com inteligência artificial e seguem uma tendência conhecida como “italian brainrot”, que começou a viralizar no Brasil sobretudo entre internautas mais jovens.



O conteúdo começou a circular nas redes no início do ano, em postagens feitas no TikTok. Geralmente, os posts trazem apenas a ilustração de algum animal ou objeto antropomorfizado, acompanhados de nomes inusitados, como Tung Tung Tung Sahur, Bombardiro Crocodilo ou Lirili Larila. Com o tempo, as ilustrações passaram a ser acompanhadas por narrações em idiomas estrangeiros - a maioria deles em italiano - explicando a “origem” dos personagens, com alusões a conceitos absurdos.

O estilo de postagem passou a ser chamado “italian brainrot” - que, em tradução livre, significa “podridão cerebral italiana”. Eleita palavra do ano em 2024 pela Universidade Oxford, “brainrot” passou a ser usada para designar o estado mental decadente em consequência do consumo exagerado de conteúdo trivial nas redes. Por conta da aleatoriedade das imagens artificiais, o termo passou a ser associado às postagens do estilo.

O mais famoso dos “italian brainrot” é o Tralalelo Tralala: um tubarão com pernas humanas e usando tênis. Com o sucesso das postagens, até marcas e empresas começaram a criar versões dos memes. No Brasil, o perfil oficial do Flamengo postou a ilustração de um urubu de tênis, em um cenário similar ao do Tralalelo Tralala, com a legenda Urubini Flamenguini.

Apesar disso, as imagens também levantaram polêmica nas redes por conta do conteúdo associado a elas. Em algumas das postagens mais compartilhadas com o personagem Tralalero Tralala, por exemplo, a narração em italiano traz ofensas consideradas islamofóbicas. Com o Bombardino Crocodilo, por sua vez, algumas narrações trazem piadas envolvendo a morte de crianças durante os conflitos bélicos na Faixa de Gaza.