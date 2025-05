Ilze Scamparini esclarece polêmica com William Bonner e agradece compreensão: 'Entrei em pânico'

A polêmica envolvendo a correspondente internacional da TV Globo, Ilze Scamparini, e William Bonner, após uma entrada ao vivo no Jornal Nacional na noite da última quarta-feira (7), foi esclarecida através de um storie publicado nas redes sociais da jornalista.

“Queridos seguidores, estou aqui para agradecer as palavras do Bonner após minha matéria no JN. Obrigada, Bonner, por ter compreendido a minha situação, essa limitação física neste momento da minha vida, em que estou com essa lesão no joelho. Uma lesão meio chata, tendo que ficar com a perna dura”, explicou a jornalista.

Leia também

Mãe de Marina Ruy Barbosa defende Neymar após comentário em foto sensual

Erika Januza comemora aniversário com festa surpresa e surpreende seguidores nas redes

“Quando você me tocou, eu não podia girar, com medo de torcer novamente o joelho. Entrei um pouquinho em pânico”, finalizou a correspondente internacional da Globo.

Na edição desta quinta-feira (8) do Jornal Nacional, Bonner ressaltou as qualidades de Ilze e destacou que admira muito a repórter, que é uma das maiores especialistas em assuntos do Vaticano.

“Quero aproveitar para agradecer, mais uma vez, a ela pela demonstração de profissionalismo que deu ontem aqui comigo. Mesmo enfrentando um tratamento longo e doloroso, devido a uma lesão no joelho, a Ilze ficou com a gente até o fim do JN, enfrentando também um frio de 14 °C. Ela não estava com esse meu casaco espetacular, que já tem 20 anos. Ela não estava com esse casaco”, disse o apresentador do Jornal Nacional.