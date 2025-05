Papa no Brasil? Paróquia da Zona Norte do Rio relembra visitas de Robert Francis Prevost

Papa Leão XIV é lembrado por fiéis no Engenho Novo após eleição histórica - Foto: Reprodução/TV Globo

A Paróquia Nossa Senhora da Consolação e Correia, no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio, relembrou as duas visitas de Robert Francis Prevost, 69 anos, eleito pontífice nesta quinta-feira (8), à igreja nos anos de 2012 e 2013.

O papa Leão XIV e a Paróquia têm algo em comum: ambos são da ordem agostiniana.

O sacerdote esteve na paróquia em 2012, para uma visita pastoral, e em 2013, para a Jornada Mundial da Juventude. Na época, ele era bispo no Peru.

Robert Francis Prevost, de 69 anos, tornou-se o primeiro papa americano da história da Igreja Católica e o primeiro vindo de um país de maioria protestante.

Eleito no conclave encerrado nesta quinta-feira (8), Leão XIV nasceu em Chicago, em 14 de setembro de 1955, e construiu grande parte de sua trajetória religiosa na América Latina, especialmente no Peru.