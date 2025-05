Enel Rio inaugura nova loja em Niterói

A partir de segunda-feira (12), os moradores de Niterói terão à disposição uma nova loja de atendimento da Enel Distribuição Rio no município. Localizada em Piratininga, a unidade foi inaugurada nesta sexta-feira (9), em evento que contou com a presença do prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, do presidente da Enel Rio, Francesco Moliterni, e do secretário executivo da Prefeitura de Niterói, Felipe Peixoto. O espaço já apresenta o novo conceito visual da companhia, após a mudança de marca anunciada pela Enel no último mês. Esta é a terceira unidade de atendimento presencial da Enel em Niterói. Além da nova loja de Piratininga, a distribuidora mantém um posto de atendimento no terminal Araribóia e uma loja no Centro de Niterói.

“A nova loja da Enel é mais uma prova da vontade da distribuidora em se aproximar de quem vive e mora em Niterói. A Região Oceânica está em expansão e é muito importante ter essa nova loja, para atender com qualidade todos os moradores da área e também os de Pendotiba”, comentou o secretário-executivo da Prefeitura de Niterói, Felipe Peixoto, que esteve no evento representando o prefeito Rodrigo Neves.

“Esta nova loja reforça nosso compromisso com o cliente, que é prioridade absoluta para a Enel. Queremos oferecer uma experiência cada vez mais próxima e personalizada para os moradores da nossa área de concessão, oferecendo um ambiente confortável e acolhedor, com equipamentos modernos e uma equipe altamente capacitada para o atendimento. Os clientes que estiverem na nova loja de Niterói já vão encontrar uma identidade visual alinhada com a nossa nova marca, que foi lançada para acompanhar um volume recorde de investimentos anunciados pela Enel no Brasil”, explica o presidente da Enel Rio, Francesco Moliterni.

No novo espaço, os clientes poderão encontrar todos os serviços oferecidos pela distribuidora, como renegociação de dívidas, pedidos de religação, transferências de titularidade, cadastro de tarifa social e até esclarecimento de dúvidas sobre a fatura de energia. A unidade conta com posições de atendimento presencial e tablets e totens de autoatendimento, além de recursos de acessibilidade e ambiente climatizado.

Além das lojas e postos de atendimento presenciais, a Enel Rio também disponibiliza canais digitais para atendimento: site da distribuidora (www.enel.com.br), aplicativo Enel (disponível para iOS e Android), WhatsApp Elena: (21) 99601-9608 e Central de Relacionamento (0800 28 00 120).

A nova loja da Enel em Niterói está localizada na Estrada Francisco da Cruz, n° 5.428 – Piratininga, e estará aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.