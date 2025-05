São Gonçalo inscreve para workshop sobre produção de vídeo

O workshop será realizado no dia 14, no Centro Cultural Joaquim Lavoura, de 14h às 17h - Foto: Divulgação

O workshop será realizado no dia 14, no Centro Cultural Joaquim Lavoura, de 14h às 17h - Foto: Divulgação

Estão abertas as inscrições para o workshop gratuito “Videoarte – do roteiro à filmagem”, uma oficina sobre produção de vídeos voltada a estudantes, atores, escritores e performers. São oferecidas 20 vagas. Os interessados podem se inscrever até dia 12 pelo e-mail convocatoria.arawe@gmail.com e aguardar a confirmação, também por email, até dia 13. O workshop será realizado no dia 14, no Centro Cultural Joaquim Lavoura, de 14h às 17h.

A iniciativa é fruto da Lei Paulo Gustavo, de incentivo à cultura, numa contrapartida do projeto “Falarah”, selecionado no edital “Produção de VideoCast”, divulgado pela Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo, com recursos do Ministério da Cultura.

No workshop, será abordado de forma teórico-prática o processo de construção de videoarte estruturado a partir de roteiros motivados por textos literários.

A oficina é gratuita, classificação etária de 16 anos e será conduzida por Luana Arah. A ministrante tem atuação no teatro, cinema e TV e reúne trabalhos em mais de 10 espetáculos de teatro/dança. É também roteirista finalista do Sec Argumenta, dos festivais Rota e Visões Periféricas, e júri do concurso de roteiro Narratologia 2023.