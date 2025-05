Moradores de Icaraí são acordados com barulho de explosão e falta de luz

Além do intenso barulho, houve um forte clarão no momento da explosão - Foto: Reprodução/Instagram

Além do intenso barulho, houve um forte clarão no momento da explosão - Foto: Reprodução/Instagram

Moradores acordaram assustados e sem energia elétrica na madrugada desta sexta-feira (9), após várias explosões de transformadores no bairro de Icaraí, localizado em Niterói.

As explosões ocorreram por volta de 1h30 e foi registrado pela moradora Sol Levy, que compartilhou a cena em suas redes sociais, @soldemikiti.

O problema se deu nas ruas Gavião Peixoto e Mariz e Barros, e também em vias próximas ao Campo de São Bento.

Nos comentários da publicação da moradora, pessoas relataram que também sofreram com as consequências das explosões. “Com isso, nossos aparelhos eletroeletrônicos vão para o brejo e ninguém se responsabiliza para não variar…”, disse uma internauta. “Icaraí sempre tem esse problema”, relatou um morador. “A luz aqui perto do Campo de São Bento piscou (faltando por segundos) várias vezes entre 1:30 e 2:15”, relatou um usuário.

Contatada, a concessionária responsável pelo fornecimento de energia para Niterói, a Enel Distribuição Rio, informou que "uma equipe foi enviada ao local para realizar os trabalhos necessários e que o fornecimento de energia foi normalizado ainda durante a madrugada desta sexta-feira (9)".