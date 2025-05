Troféu Dodô da Portela mobiliza mundo do samba em Niterói, com entrega de 150 troféus e moções

Uma grande festa movimentou o mundo do samba, com presença das mais tradicionais agremiações e personalidades da folia fluminense na entrega na 3ª edição do Troféu Dodô da Portela, no Humaitá Atlético Clube, no Barreto, na Zona Norte da antiga capital fluminense, no último dia 27 de abril. Cerca de 150 trtoféus e moções de aplausos foram entregues no salão nobre do clube, na festa embalada com muito samba, por Bené do Cacavo e sua banda.

O Troféu Dodô da Portela é uma criação do presidente da agremiação gonçalense Pingo D'agua, Hugo Araújo da Silva, o 'Hugo Camburão', e sua equipe. O projeto foi uma dos aprovados pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, no edital 'Folia na Rua 3', lançado em 2024 para estimular e fomentar a cultura entre as agremiações em atividade no Estado, entre escolas de samba e blocos.

Encontro de bandeiras mobilizou mundo do samba da região em Niterói | Foto: Divulgação

No caso do Prêmio Dodô da Portela, uma das características mais marcantes é a homenagem às velhas guardas das escolas de samba, que tiveram ampla presença, com representantes das maiores agremiações em atividade. O jornalista e apresentador Marcelo Pacífico e o próprio Hugo Camburão entregaram as premiações, em que foram contemplados personalidades com trabalho destacado no mundo do samba e do Carnaval, como o intérprete Nego, radicado há anos no Rio do Ouro, em Niterói, e que no Carnaval de 2025, foi campeão da Série Ouro defendendo a Acadêmicos de Niterói, a mais nova integrante do Grupo Especial no Carnaval de 2026. Nego agora é o reforço da Botafogo Samba Clube, também da Série Ouro, para o desfile oficial na Sapucaí no próximo ano.

Leia também:

'Tempo Rei', última turnê de Gilberto Gil, ganha cruzeiro; saiba mais

Vasco acerta a contratação do técnico Fernando Diniz

Carlos Xororó, Nego, Eraldo Caê e o compositor Mocotó em momento descontraído | Foto: Divulgação

Além de Nego, o intérprete Eraldo Caê, o compositor Mocotó, da Viradouro, Português, intérprete, compositor e dirigente da Império de Charitas, Mônica Miranda, da Cacique da São José (campeã do Grupo C do Carnaval de Niterói) e Carlos Xororó, presidente de honra da Balanço do Fonseca, entre outras personalidades do carnaval de Niterói, também foram lembrados. Os jornalistas Luíz Eugênio, coordenador do site na Cadência da Bateria, e Sérgio Soares, da Chefia de Reportagem e coordenador do Carnaval do Jornal O São Gonçalo, também foram agraciados com o troféu Dodô da Portela.

Hugo Camburão resumiu a importância do encontro. "O Troféu Dodô da Portela conquistou espaço destacado no mundo do samba e do Carnaval graças ao trabalho amplo e nossas diretrizes de ação nesse projeto cultural, que além de agraciar personalidades e destaques do samba, mantém a tradição de contemplar também as Velhas Guardas das escolas, em reconhecimento aos sambistas veteranos que participaram das primeiras formações das escolas de samba, valorizando as raízes e a história do samba que perpassam séculos e gerações”, declarou Hugo Camburão. Sérgio Soares, também presidente do Bloco Carnavalesco Filhos da Pauta, segmento formados por jornalistas e personalidades do mundo do samba, agradeceu a homenagem e enalteceu a importância do prêmio.

O jornalista Sérgio Soares e Hugo, presidente da Pingo D'agua, responsável pelo Prêmio Dodô da Portela, organizado em parceria com a Secretaria Estadual de Cultura do Rio de Janeiro | Foto: Enzo Britto/OSG

"Somos uma das agremiações temáticas ligadas a jornalistas mais antigas do país e recebemos com muita alegria e orgulho o troféu, através da atuação do nosso intérprete, Edu Cigano, no Carnaval. Graças aos gestores públicos da folia em Niterói, pudemos voltar às atividades esse ano, com sucesso e reconhecimento e já estamos trabalhando para fazer uma festa ainda maior, com homenagem a 10 jornalistas com trabalho destacado na imprensa e no Carnaval", frisou.

Confira a relação dos contemplados com o Troféu Dodô da Portela em sua 3ª edição:

*Hugo Araújo da Silva ( Hugo Camburão/presidente da escola de samba Pingo D'agua)

* Daniele Barros ( Secretária de cultura e economia criativa do RJ)

* Rosite Val ( Diretora de Produção)

* Lucí Carvalho ( Produtora Executiva)

* Simone Bastos ( Cerimonialista )

* Fábio Pavão ( Presidente da GRES Portela)

* Rafael ( Presidente da Humaitá Atlético Clube)

*Juarez ( Baluarte da Estação Primeira de Mangueira)

Salão nobre do clube recebeu agremiações e personalidades do mundo do samba | Foto: Divulgação

* Aldaléia Rosa Negra ( Presidente do Departamento Feminino da Portela)

* Velha Guarda da Portela

* Hélio Nanci (Amigo Pingo d’agua)

* Jorginho do Império ( Filho do Mano Décio da viola ) - In memorian

* Velha Guarda da Viradouro ( Madrinha da velha guarda da GRES Pingo D’água

* G.R.E.S Grande Rio ( Madrinha de Consagração da GRES Pingo d’agua)

* Marcelo Pacífico (Divulgador e radialista)

Intérprete Edu Cigano foi um dos comtemplados com o prêmio Dodô da Portela | Foto: Divulgação/Fábio Gonçalves

* Radialista Nana Ferreira

* Radialista Eros de Maricá

* Radialista José Carlos Rocha

* G.R.E.S Guaxindiba

* Inba Associação da Velha Guarda

* Viviane Assis (Passista da Viradouro)

* Velha Guarda do Cubango

Hugo e a presidente da Cacique da São José, Mônica Miranda | Foto: Divulgação/Dodô da Portela

* G.R.E.S Cacique São José ( Campeão 2025 Niterói no Grupo C)

* G.R.E.S Combinado do Amor

* Bira (Presidente da Associação da Escola de Samba de SG)

* G.R.E.S Balanço do Fonseca - Xororó

*G.R.E.S Império de Charitas (3º Colocado 2025 Niterói)

* Mocotó ( Compositor da Viradouro)

* G.R.E.S Sabiá (Campeão 2025 Niteroi no Grupo B)

* Associação das Velhas Guardas

* Luiz Eugenio (Jornalista - Na Cadência da Bateria)

* Sérgio Soares (Jornalista de OSG e presidente do Bloco Carnavalesco Filhos da Pauta)

Soares do Cavaco - Um dos compositores do samba que embalou a escola Acadêmicos de Niterói, campeã da Série Ouro do Carnaval 2025 e mais nova integrante do Grupo Especial do RJ

* Rogerinho Pega Leve (tetra campeão de samba enredo do Pingo D'agua)

* Nego (Intérprete da Botafogo Samba Clube)

* Marcelinho Vem na Pressão (Intérprete do GRES Magnólia Brasil)

* Bobby (Diretor de Carnaval do GRES Magnólia Brasil)

* Edinho (GRES do Boaçu)

* Palito do Porto da Pedra

* Lenir de Pagode

* Valdo Rosa do Dendê

* José Carlos Araújo

* Associação de Harmonia - Pres. Alexandre

Portugês, da Império de Charitas, foi um dos agraciados com o Troféu Dodô da Portela | Foto: Divulgação

* G.R.E.S Curicica (Velha guarda campeão 2025)

* G.R.E.S Tuiutí (Velha Guarda)

* G.R.E.S Magnólia Brasil (Vice campeão Niterói)

* G.R.E.S Sirí de Ramos (Velha guarda)

* G.R.E.S Garra de ouro (3º Lugar 2025 em Niterói)

* G.R.E.S Datavênia Doutor (Campeão do Grupo de Avaliação em Niterói)

* G.R.E.S Sereno de Campo Grande (Velha guarda)

* G.R.E.S Alegria da Zona Norte

* G.R.E.S Unido de Padre Miguel (Velha guarda)

* Professor Dionísio (Presidente da Associação dos Mestre Sala e Porta Bandeira do Rio Janeiro)

* Botafogo Samba Clube

* G.R.E.S Banda do Batistão

Velhas guardas das grandes escolas marcaram presença no evento | Foto: Divulgação

* Velha Guarda Cidade de Deus

* Velha Guarda da Vila Isabel

* Velha Guarda Imperatriz Iguaçu

* G.R.E.S Grande Rio

* Gina do Pagode

* Bateria da Velha Guarda da Mangueira

* Bugres do Cubango

* Ponta d’Areia

* G.R.E.S Rosa de Ouro

* Celso Soares de Andrade (Presidente do GRESM Filhos da Águia)

* Valentina Policarpo (Rainha de Bateria GRESM Filhos da Águia)

* Hugo Junior (Presidente da Liga da Escolas de Samba RJ)

* Jose Carlos Caetano, Machine (Síndico da Marques de Sapucaí)

* Roberto Camargo (Conselheiro da Velha Guarda da Portela)

* Sílvio Costa (Conselheiro da Associação de Harmonia do Estado do Rio de Janeiro)

* Eduardo Luiz (diretor de Harmonia da Acadêmicos de Niterói)

* Eli Ferreira (Vice-presidente do Bloco Os Trabalhistas, de Niterói)

* Hélio Braz (Diretor Geral de Harmonia do Cubango)

* Fernando Ferreira (Diretor Geral Harmonia do Acadêmicos do Cubango)