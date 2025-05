Vasco acerta a contratação do técnico Fernando Diniz

O Vasco acertou a contratação do técnico Fernando Diniz. Após 11 dias de negociação desde a saída de Fábio Carille, as partes se acertaram nesta quinta-feira (08). O contrato será válido até dezembro de 2026.

A diretoria vascaína diminuiu a diferença entre o salário oferecido inicialmente e a quantia pedida por Diniz. A questão do valor da multa rescisória também foi acertada. Após a derrota de 4x1 para o Puerto Cabello, os dirigentes concluíram a negociação.

Pedrinho e o restante dos diretores mostravam otimismo no acerto desde o começo. Diniz também se mostrou inclinado a voltar ao Vasco, por onde passou em 2021. Ele aceitou reduzir seu patamar salarial, mas por uma questão de posicionamento no mercado, avisou que era uma redução com limite.

As negociações avançaram nas últimas 48 horas e tiveram um final feliz nesta quinta. Fernando Diniz estava livre no mercado desde o dia 27 de janeiro, quando foi demitido pelo Cruzeiro depois de quatro meses no cargo. Em seu trabalho anterior, no Fluminense, conquistou a Libertadores de 2023, a Recopa Sul-Americana de 2024 e o Carioca de 2023. Ele também comandou a seleção brasileira no segundo semestre de 2023.

Desde a demissão de Carille, no dia 27 de abril, depois da derrota para o Cruzeiro, o Vasco disputou três partidas, todas sob o comando interino de Felipe, que também é diretor do clube: a equipe empatou com o Operário e perdeu para Palmeiras e Puerto Cabello.