'Tempo Rei', última turnê de Gilberto Gil, ganha cruzeiro; saiba mais

A produtora 30e anunciou nesta quinta-feira (8) que a turnê “Tempo Rei”, que marca a despedida de Gilberto Gil dos palcos, ganhará um cruzeiro. A proposta é criar uma imersão na obra do baiano que irá dos dias 1º a 4 de dezembro.

A viagem parte do porto de Santos com destino ao Rio de Janeiro a bordo do navio MSC Preziosa. As vendas de cabinas começam na segunda-feira (12) no site do Navio Tempo Rei, mas antes haverá uma pré-venda exclusiva para os fãs que preencherem o cadastro disponibilizado no portal.

“Fiquei muito feliz com o convite para levar ‘Tempo Rei’ para uma experiência no navio. O público tem sido receptivo com a turnê e vamos viver mais esse encontro com todos em alto mar, será uma linda viagem!”, afirmou Gil.

O anúncio foi feito apenas dois dias após o cantor confirmar uma data extra da turnê “Tempo Rei” em São Paulo. Após quatro shows no estádio Allianz Parque, localizado na zona oeste de São Paulo, o baiano subirá novamente ao palco da casa do Palmeiras no dia 18 de outubro. A sequência de apresentações inclui ainda cidades como Rio de Janeiro, Brasília, Recife, Belo Horizonte e Belém.

Confira as datas e locais da turnê “Tempo Rei”:

31 de maio de 2025 – Rio de Janeiro – Marina da Glória (ESGOTADO)

01 de junho de 2025 – Rio de Janeiro – Marina da Glória (ESGOTADO)

07 de junho de 2025 – Brasília – Arena BRB Mané Garrincha

14 de junho de 2025 – Belo Horizonte – Arena MRV

05 de julho de 2025 – Curitiba – Ligga Arena

09 de agosto de 2025 – Belém – Estádio Mangueirão

06 de setembro de 2025 – Porto Alegre – Beira Rio

18 de outubro de 2025 – São Paulo – Allianz Parque (DATA EXTRA)

25 de outubro de 2025 – Rio de Janeiro – Farmasi Arena (DATA EXTRA)

15 de novembro de 2025 – Fortaleza – Centro de Formação Olímpica (CFO)

22 de novembro de 2025 – Recife – Classic Hall (ESGOTADO)

23 de novembro de 2025 – Recife – Classic Hall (DATA EXTRA)

Veja os valores da última turnê de Gilberto Gil:

Salvador: de R$ 90 a R$ 450

Rio de Janeiro: de R$ 190 a R$ 580

São Paulo: de R$ 115 a R$ 530

Brasília: de R$ 120 a R$ 480

Belo Horizonte: de R$ 65 a R$ 480

Curitiba: de R$ 115 a R$ 580

Belém: de R$ 90 a R$ 500

Fortaleza: de R$ 125 a R$ 480

Recife: de R$ 240 a R$ 480