Maternidade Municipal Alzira Reis é inaugurada em Niterói

O evento contou com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha - Foto: Layla Mussi

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, inaugurou nesta quinta-feira (08) a nova Maternidade Municipal Alzira Reis, em Charitas, que passou por ampla reforma e modernização com o dobro da capacidade de atendimento. A previsão é de que, por mês, sejam 300 partos. O evento contou com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

A obra foi executada pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION) com um investimento total da Prefeitura de Niterói de R$ 27 milhões. Ao todo, serão disponibilizados 28 leitos de internação, sendo 10 novos leitos destinados ao atendimento das gestantes em trabalho de parto.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, destacou que a nova maternidade reforça a trajetória de Niterói na área da saúde.

“Essa maternidade fez mais de 25 mil partos antes desse programa de revitalização e dessas obras. Estamos dobrando a capacidade de atendimento. Tínhamos aqui 150 partos por mês. Agora vamos ter 300 partos por mês. Quem é de Niterói vai nascer, a partir de agora, de frente para a praia de uma das enseadas mais bonitas do Brasil em Charitas. Estamos felizes de estar aqui com o ministro Alexandre Padilha. Niterói tem forte trajetória desde a década de 80, no movimento da reforma sanitária, no movimento do SUS, no Médico de Família. A cidade foi uma referência na pandemia da Covid-19. A partir desta visita do ministro Padilha, vamos integrar ainda mais as ações com o Ministério da Saúde. Ontem desapropriamos um prédio da Amil na Região Oceânica, onde vai ser o primeiro Super Centro de Saúde de exames e especialidades em Niterói em parceria com o Ministério da Saúde”, afirmou Rodrigo Neves.

Também estiveram presentes na inauguração da maternidade a vice-prefeita, Isabel Swan, além dos ex-prefeitos Axel Grael e Godofredo Pinto; gestores municipais e parlamentares. Com a inauguração, a unidade inicia um processo de transição, ampliando gradativamente sua capacidade de atendimento à população. Neste primeiro momento, a maternidade terá equipes de plantão para realização do acolhimento, primeiro atendimento e realização de exames. Caso necessário, as gestantes serão transferidas para o Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap), onde a maternidade vinha funcionando.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reforçou que o novo Super Centro de Saúde de exames e especialidades, na Região Oceânica, vai ser uma referência.

“A Prefeitura desapropriou o prédio ontem. Será feito um cronograma. Posso dizer que Niterói terá todo o apoio do Ministério da Saúde neste esforço que estamos fazendo em função de um novo SUS que se reorganiza para garantir o atendimento adequado. Tenho certeza absoluta que o Super Centro vai ser uma grande referência com todo o apoio do Ministério da Saúde. Estou muito feliz de vir a Niterói inaugurar esta nova maternidade muito mais moderna”, pontuou Alexandre Padilha.

A partir do dia 19 de maio, começa a segunda fase do processo de transição da unidade, quando o atendimento na Maternidade Municipal Alzira Reis será ampliado, com a realização de alguns procedimentos. A partir de 1º de junho, a expectativa é de que a unidade esteja 100% operante, com a completa desmobilização das equipes que hoje atuam no Huap.

“Hoje é um dia mais do que especial por vários motivos. Temos um governo, liderado pelo prefeito Rodrigo Neves, que vem apostando pesadamente na Saúde há muito tempo. Neste governo, já inauguramos uma unidade do Médico de Família no Morro do Céu e fechamos o compromisso para a contratação de mais médicos. Estamos inaugurando hoje esta maternidade. Até o fim de maio, vamos inaugurar a nova policlínica de Piratininga. Aqui na maternidade, vamos fazer 300 partos por mês. Agradeço a toda a equipe da Secretaria de Saúde”, disse a secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows.

Ampliação da maternidade – A Maternidade Alzira Reis conta com dois leitos de recuperação pós-anestésica e toda estrutura de apoio a partos cirúrgicos, assim como aos partos normais humanizados, com cinco novos ambientes planejados para a realização de pré-parto, parto e pós-parto no mesmo ambiente, além dos demais recursos de internação, com acolhimento familiar. Também há uma Unidade de Cuidados Intermediários para recém-nascidos.

O projeto contempla, ainda, melhorias nos ambientes de acolhimento das gestantes, com salas específicas para os exames de ultrassonografia, ecocardiograma e análises clínicas; leitos de observação para avaliação da indicação de internação; além de ambientes planejados para estar de acompanhantes e para as atividades de apoio ao aleitamento.

Sustentabilidade - A edificação será referência em sustentabilidade, com implementação de elevadores eficientes, iluminação natural, reuso da água da chuva, acessibilidade com painéis adaptados para pessoas com déficit visual e sistema de controle por câmeras de segurança.