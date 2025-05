Comércio de Niterói se prepara para o Dia das Mães com promoções e otimismo

O Dia das Mães, no próximo domingo (11), já está fazendo as pessoas irem às ruas em busca de presentes dos mais variados tipos e valores. No Centro de Niterói, a movimentação ainda não é intensa, porém os comerciantes se preparam para as vendas.

A expectativa de crescimento nas vendas gira em torno de 5% em relação a 2024, segundo Luiz Vieira, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói (CDL). Para os lojistas, a data representa mais do que oportunidade de faturamento: é também uma chance de fazer parte de histórias entre mães e filhos, ajudando a tornar esses momentos ainda mais especiais.

“A gente está esperando dar um movimento bom, porque as pessoas deixam para comprar na última hora. Mas, como vai ser no domingo, as pessoas já compram no sábado à tarde ou no domingo mesmo, naquela correria”, disse Maria da Conceição, de 55 anos, vendedora de cestas de doces.

Dentre as variadas opções, os itens mais procurados são cestas de doces com pelúcias, pois possuem um preço acessível, a partir de R$ 29,99.

Dentre as variadas opções, os itens mais procurados são cestas de doces com pelúcias | Foto: Layla Mussi

“Está saindo mais essa cesta com coraçãozinho, porque é o Dia das Mães. Como se diz: ‘coração de mãe é um só’. Então, também indico a cesta de coração — ela está muito linda”, disse a vendedora.

Cestas com pelúcias de coração são muito procuradas | Foto: Layla Mussi

Para além das guloseimas, há também espaço para presentes mais duradouros. Segundo a CDL, calçados, roupas, eletrônicos e kits de beleza seguem entre os itens mais procurados. Para atender a esse público, muitas lojas têm investido em promoções e sorteios.



Essa constatação pode ser observada em diferentes comércios do Centro de Niterói, com lojas oferecendo descontos para atrair o público e aumentar as vendas para o Dia das Mães.

“A gente tem promoção de calça — geralmente, a Wide Leg sai por R$ 120, mas na loja está saindo por R$ 50 no dinheiro ou no Pix. E os shortinhos, de R$ 60, foram para R$ 35. Então, é uma ótima promoção para o Dia das Mães, para quem quer economizar”, disse a vendedora Ana Clara Mascarenha, de 18 anos.

Loja realiza promoção para o Dia das Mães | Foto: Layla Mussi

Além da promoção, o estabelecimento utiliza outra forma de atrair clientes dispostos a comprar e ainda presentear a mãe no próximo domingo: um sorteio, em que a cada R$ 150,00 em compras a pessoa tem chances de ganhar uma cesta de doces e uma peça da loja.

Loja organiza sorteio e promoção para atrair clientes no Dia das Mães | Foto: Layla Mussi

Outro presente clássico para essa época do ano são as flores, que transmitem o sentimento de amor e carinho. As principais flores procuradas são o girassol e o lírio.



Um dos presentes mais procurados são flores | Foto: Layla Mussi

“O girassol está saindo mais, mas temos promoção da suculenta — três por R$ 12,00 — e também do lírio, que está saindo por R$ 100,00. Eu indico o lírio porque é mais delicado, mais feminino e deixa o ambiente mais bonito”, explica a vendedora de flores Camila Pereira, de 22 anos, que vende aproximadamente de 70 a 100 flores por dia.

Camila Pereira, vendedora de flores, indica os lírios | Foto: Layla Mussi

Para alguns, o presente vai além dos pacotes e sacolas. Enviar um valor por Pix para que a mãe escolha o que mais deseja tem se tornado um gesto prático e carinhoso. “Só de ter meus filhos comigo, já me sinto presenteada. Mas, se eu ganhasse algo, poderia ser um perfume ou uma bolsa. Moro longe da minha mãe, então vou mandar um Pix pra ela comprar o que quiser”, conta Vanda Husoa, esteticista de 36 anos, que carrega a alegria da maternidade e a saudade da própria mãe no coração.

Vanda Husoa, enviará um valor para a mãe que mora longe | Foto: Layla Mussi

No fim das contas, o que move cada escolha é o mesmo sentimento: a vontade de fazer com que cada mãe se sinta única, lembrada e amada.



