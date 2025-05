Diversão: Stand Up 'Causos de Terreiro' chega à Niterói neste fim de semana

No dia 10 de maio, às 18h, o humorista Paulo Mansur, pioneiro e referência em humor umbandista, apresentará seu espetáculo “Causos de Terreiro” no Quintal Centro Cultural, em Santa Rosa.

Depois de mais de 30 mil espectadores no Brasil, Portugal e Irlanda, Paulo traz um novo espetáculo que promete divertir a todo o público, independente de religião, com este show em Niterói e mais 3 na capital carioca.

Confira as datas gerais:

No dia 9 de maio, às 20h, o humorista estará no Beb Hoteis, no Cachambi, em frente ao Norte Shopping; No dia 10, às 18h, Paulo estará no Quintal Centro Cultural e na Tijuca, às 21h, no Da Vinci Comedy; e, para finalizar sua passagem pelo Rio de Janeiro, no dia 11, às 18h, Paulo Mansur se apresentará no Novo Rio Retrô, dentro do New York City Center.

Com mais de uma década de experiência nos palcos, Paulo Mansur mistura espiritualidade, cultura popular e muito humor em espetáculos que encantam e fazem rir, buscando trazer o mundano em seus shows. Para garantir o ingresso, clique aqui.

O Quintal Centro Cultural fica na Rua Américo Oberlaender, 580, Santa Rosa, Niterói.