Prefeitura de Itaboraí inicia transição para o novo espaço do Comércio Popular de Manilha

A Prefeitura de Itaboraí deu início nesta quarta-feira (07/05), à transição dos ambulantes para o novo espaço do Comércio Popular de Manilha. A ação é coordenada pela Subprefeitura de Manilha, em parceria com a Secretaria Municipal de Fazenda e Tecnologia (SEMFAT), por meio da equipe de Postura, e marca um passo importante na organização e valorização dos trabalhadores que atuam no comércio de rua da região.

Durante a reunião realizada na rua Arthur Souto, local onde está sendo implantado o novo espaço para comércio, os ambulantes com cadastro atualizado e em situação regular foram convocados para receber a autorização de ocupação das novas barracas. A distribuição das estruturas respeitou a ordem de antiguidade dos trabalhadores, garantindo prioridade àqueles que já atuam há anos em Manilha. A montagem das barracas começou nesta quarta-feira (07/05) e a mudança para o novo espaço deverá ser concluída até a próxima segunda-feira (12/05).

Durante o encontro, os ambulantes também receberam uma mensagem do prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, por chamada de vídeo. O chefe do Executivo destacou o compromisso da gestão com os trabalhadores e a importância do diálogo em todas as etapas do processo.

“Alegria grande estar com vocês, mesmo que à distância. Eu sempre disse ao Júnior Abreu e à equipe que a gente tinha que fazer esse processo com cuidado, ouvindo cada um de vocês. Foi tudo pensado para que ficasse bom para todo mundo. Nosso compromisso é esse: fazer com que todos se sintam valorizados. Estamos juntos!”, disse Marcelo Delaroli.

Os trabalhadores que ainda não possuem cadastro regular foram orientados a procurar a Secretaria de Fazenda para se inscreverem e compor uma lista de espera. A possibilidade de ampliação do número de barracas será avaliada conforme a ocupação da área e a viabilidade técnica de expansão do espaço.

O subprefeito de Manilha, Júnior Abreu, reforçou a importância do novo Comércio Popular e a importância do diálogo e planejamento, para que essa transformação seja benéfica para todos.

“O momento que estamos vivendo hoje é resultado de muito diálogo, escuta e planejamento. Trabalhamos com responsabilidade para garantir um espaço digno e organizado para quem já atua aqui há tantos anos. A prioridade sempre foi fazer o que é justo para todos, e é isso que estamos colocando em prática agora”, destacou o subprefeito de Manilha.

O novo Comércio Popular de Manilha é mais um investimento da Prefeitura de Itaboraí na requalificação urbana e na valorização do comércio local, com foco na organização, segurança e melhores condições de trabalho para os ambulantes.