Flamengo empata com Central Córdoba e se complica na fase de grupos da Libertadores

O Flamengo voltou da Argentina com apenas um ponto na bagagem após empatar em 1 a 1 com o Central Córdoba, na noite desta quinta-feira (7). O resultado mantém o clube carioca na terceira colocação do grupo e aumenta a pressão por vitórias nas duas últimas rodadas para garantir a classificação às oitavas de final.

O time rubro-negro começou bem e abriu o placar logo aos 10 minutos do primeiro tempo, com um belo gol de Arrascaeta. No entanto, o bom início não se sustentou. A equipe brasileira perdeu o controle da partida, foi dominada pelo adversário e passou a cometer muitos erros, principalmente nos passes.

Apesar de pressionar ainda na primeira etapa, o Central Córdoba só conseguiu o empate na segunda metade do jogo. Aos 15 minutos, Verón aproveitou cruzamento da esquerda e, de cabeça, venceu o goleiro rubro-negro.

O time argentino continuou criando boas oportunidades e esteve mais próximo da virada, enquanto o Flamengo pouco produziu ofensivamente e seguiu errando demais.

Com o empate, o Flamengo soma cinco pontos, três a menos que os dois líderes do grupo. O próximo compromisso será decisivo: a equipe enfrenta a LDU, no Maracanã, em confronto direto pelas primeiras posições.