A vacinação é destinada a grupos específicos, conforme determinação do Ministério da Saúde - Foto: Divulgação

Neste sábado (10/05), a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), realizará o Dia D de Vacinação contra Influenza e Sarampo em todas as unidades de saúde do município, das 8h às 17h. A ação, que faz parte da campanha nacional de imunização, acontecerá em horário diferente nas unidades de Helianópolis, Mangueira, Engenho Velho e Picos, que funcionarão com carga horária reduzida, das 8h às 16h.Itaboraí realiza Dia D de Vacinação contra Influenza e Sarampo neste sábado (10/05)

A vacinação é destinada a grupos específicos, conforme determinação do Ministério da Saúde:

Para Influenza:

Gestantes, idosos (60+), puérperas e trabalhadores da saúde

Professores, povos indígenas, quilombolas e pessoas em situação de rua

Profissionais de segurança, transporte, portuários e pessoas com comorbidades

Para Sarampo:

Crianças e adultos de 6 meses a 59 anos, 11 meses e 29 dias

Profissionais da saúde

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a imunização é a forma mais eficaz de prevenir surtos e complicações graves das doenças.