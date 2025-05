São Gonçalo vai realizar seminário sobre direitos da criança e do adolescente

A Secretaria de Assistência Social de São Gonçalo, através da Subsecretaria da Infância e Adolescência, vai realizar um importante evento sobre os direitos da criança e do adolescente. O seminário “Fortalecendo ações estratégicas de prevenção das violências e violações no Sistema de Garantia de Direitos” será no dia 21 de maio, no Sest/Senat, em Tribobó, das 13h às 17h.

O intuito do evento é trabalhar a intersetorialidade para o público, a partir de palestras de diversos profissionais de serviços ofertados pelo município, que compõem a rede de proteção para crianças e adolescentes.

Apesar de ser um seminário especialmente voltado para os profissionais do Sistema de Garantia de Direitos (SGD), o evento é aberto ao público. Aqueles que tiverem interesse em participar, devem se inscrever através do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXmpmezXlpjZLxCJymT4id1FSTZyjiz5bNdbTdUXI1S_JuCw/viewform?usp=header.

Cabe reforçar que o número de vagas é limitado à lotação do local.

No local, haverá debates sobre a temática e também a palestra “Estratégias, Metodologias de Trabalho de Enfrentamento a Violência e Educação Positiva”, com a palestrante Soraia Melo, da Rede Não bata, Eduque e a palestra “Escuta Especializada – Novos Olhares e Questionamentos”, com a palestrante Rafaela Santos, da 32ª Delegacia de Polícia.