Após demissão no SBT, Datena é contratado pela RedeTV!

Poucos dias após anunciar sua saída do SBT, o apresentador José Luiz Datena já tem uma nova emissora. O ex-candidato a prefeito do município de São Paulo foi contratado pela RedeTV! e vai comandar o novo telejornal do canal de televisão. O programa está previsto para estrear em junho. A informação foi divulgada pela própria emissora.

Ainda não há detalhes sobre o novo programa de Datena, que marca seu retorno à RedeTV! após mais de vinte anos. “A partir de junho, ele comanda um novo telejornal com a credibilidade, o serviço e a autenticidade que marcaram seus mais de 40 anos de carreira. Vem aí uma nova era na informação”, disse, em nota, a emissora, onde Datena trabalhou até 2002.

Leia também:

➢Boa notícia! Preta Gil recebe alta após internação em hospital de São Paulo

➢ Influenciadora denuncia violência doméstica de pagodeiro em São Gonçalo; “sofri agressão grávida”

No último sábado (04), Datena anunciou sua saída do SBT, onde comandava o programa "Tá na Hora". Ele estava há apenas cinco meses na emissora e, segundo o SBT, teria pedido demissão por discordar de uma mudança na grade de programação apresentada pelo canal. Não foi divulgado como a mudança afetaria o programa, que está sendo apresentado temporariamente pela jornalista Dani Brandi desde segunda (05).