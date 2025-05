Fumaça preta sai de chaminé da Capela Sistina, e 1ª votação termina sem escolha de papa

Nesta quarta-feira (07), a chaminé da Capela Sistina expeliu fumaça preta, após o fim da primeira votação do conclave. O anúncio significa que ainda não há um novo papa escolhido pelos cardeais.

A fumaça preta confirmou o que já espera esperado no primeiro dia do conclave: a indefinição de um novo papa logo na votação inicial. As possibilidades para eleição de um novo pontífice eram consideradas muito baixas.

Agora, os fiéis da Igreja Católica precisarão esperar até esta quinta-feira (08), quando novas rodadas de votação no conclave começam.

Leia também:

▶ Mulher é presa suspeita de mandar matar o marido com apoio do tráfico em Itaboraí

▶ Ex-secretário da Polícia Civil do Rio, Allan Turnowski, se entrega à Justiça

Por volta das 5h30 (horário de Brasília) acontece a primeira votação do segundo dia. Em caso de definição de um novo papa, sairá a fumaça branca. Em caso de indefinição, nada acontecerá; por volta das 7h, inicia a segunda rodada de votação do dia. Se o papa for definido, fumaça branca sairá da chaminé da Capela Sistina. Se não houver definição, sairá fumaça preta; Perto de 12h30, terceira rodada de votação do dia. Se o papa for definido, sairá fumaça branca. Se não for, nada acontecerá; Perto de 14h, começa a quarta rodada de votação do dia. Fumaça branca em caso de definição do papa, fumaça preta em caso de indefinição.

O resultado da primeira votação ocorreu cerca de três horas após as portas da Capela Sistina serem fechadas, marcando o início oficial do conclave no qual os 133 cardeais aptos a votar para escolher um novo papa se isolam do mundo.

Dos três últimos conclaves, essa foi a maior demora. Um dos motivos para o atraso pode ter sido uma pregação que ocorreu antes da votação e pode ter se estendido. Outra possibilidade é que o fato de que a maioria dos eleitores participa do primeiro conclave.