Gonçalense é convidada por Marina Silva para participar da Conferência Nacional do Meio Ambiente

Uma moradora de São Gonçalo foi convocada pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), para participar da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente. A economista e fundadora do Centro Gênesis, Lourdes Brasil, é uma das delegadas escolhidas para o evento, que começou em Brasília na última terça (06) e vai até sexta (09). Essa é a primeira edição do evento desde 2013.

Ela participa nesta quarta (07), representando São Gonçalo, cidade onde mora desde 1986. Lourdes, que atua com projetos ligados à preservação ambiental desde a década de 80, celebrou o convite. “É importante celebrar o fato de uma moradora de São Gonçalo estar em um evento nacional de grande relevância. Fui eleita delegada. Encaminhei a proposta e vou falar”, destacou.

É a primeira vez que Lourdes participa do evento, que debate políticas públicas ambientais e de enfrentamento às mudanças climáticas. “É um misto de sensações: surpresa, alegria, contentamento e gratidão aos que me antecederam. Expectativa de ter resultados que atraia mais atores sociais para envolvimento na governança, ajudar a disseminar o papel da educação ambiental e divulgar o trabalho do Centro Gênesis”, afirmou.

Primeira edição da Conferência desde 2012 acontece em Brasília até sexta (09) | Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Lourdes é a fundadora do Centro de Educação Ambiental Gênesis, instituição independente em São Gonçalo que oferece educação para a sustentabilidade. Localizado no bairro Colubandê, o projeto funciona em um fragmento urbano da mata atlântica, com 40.000 m² de área, que abriga vegetação exuberante.