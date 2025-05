Viradouro anuncia 'Pra Cima, Ciça' como enredo do Carnaval 2026

A Unidos do Viradouro anunciou, na noite desta terça-feira (6), o enredo da escola para o Carnaval de 2026: “Pra Cima, Ciça”. A agremiação vai apresentar uma homenagem a Moacyr da Silva Pinto, o Mestre Ciça, celebrando, assim, a trajetória de um dos maiores nomes da história do Carnaval carioca, que completará 70 anos no ano do desfile.

O mestre foi surpreendido com a notícia, visto que não sabia da homenagem, e ficou visivelmente emocionado no momento do anúncio, realizado na quadra da escola.

Leia também:

Festança ou 'só um bolinho'? Confira os principais temas e novas tendências para festas infantis em 2025

Músicos da Grota fazem campanha para viagem aos Estados Unidos



Em 2026, Ciça vai desfilar pela 55ª vez. Ele começou sua trajetória no Carnaval como passista, em 1971, na Unidos de São Carlos [atual Estácio de Sá]. Foi na mesma escola que estreou como mestre de bateria, em 1989, e conquistou seu primeiro título, em 1992.

Pela Viradouro, Ciça já saiu vitorioso de dois campeonatos: em 2020 e em 2024. Ele também deixou sua marca em outras grandes escolas cariocas: Unidos da Tijuca, Grande Rio e União da Ilha.

Mestre Ciça está na Unidos do Viradouro desde 2019, quando foi vice-campeão com a escola que acabava de retornar ao Grupo Especial do Carnaval do Rio