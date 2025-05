São Gonçalo participa da campanha Maio Amarelo da PRF

A Prefeitura Municipal de São Gonçalo participou, na manhã desta quarta-feira (7), do lançamento da campanha Maio Amarelo 2025 da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A ação aconteceu na praça de pedágio da Ponte Rio-Niterói e contou com a presença de agentes da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes de São Gonçalo e da Guarda Municipal de São Gonçalo. O tema da campanha deste ano é “Desacelere. Seu bem maior é a vida”.

No início da manhã, autoridades participaram de uma pequena palestra na qual foi debatido o tema do Maio Amarelo, a importância da educação para o trânsito e de estatísticas de acidente no trânsito. Após isso, foi realizada a ação na praça do pedágio, na qual as autoridades e órgãos se reuniram para conscientizar a população sobre o Maio Amarelo. Durante a ação, foram abordados temas como: irregularidades na condução de motocicletas, o perigo do consumo de álcool adicionado à direção de veículos, entre outros.

Outras autoridades e órgãos estiveram presentes como Detran-RJ, Operação Lei Seca, SEST/SENAT, EcoPonte, Arteris Fluminense, Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e guardas municipais de outros municípios.

O secretário de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo, Fábio Lemos, destacou a importância do Maio Amarelo.

“É uma ação educativa, com foco em motociclistas, que sabemos que tem um índice alto de acidentes letais. A campanha do Maio Amarelo desse ano tem foco em desacelerar, é melhor ir devagar, mas chegar com vida no destino final”, disse.

Ewerton Mendes, comandante da Guarda Municipal de São Gonçalo, também esteve na ação junto com outros agentes. “É importante conscientizar a população e com o Maio Amarelo estamos buscando fazer isso. São inúmeros os acidentes de trânsito, principalmente para as pessoas na faixa dos 20 anos. Então, conscientizar é essencial e essa ação conjunta com outros órgãos só prova o quanto a integração é importante e o quanto o Maio Amarelo está institucionalizado em todo o país”, disse.

Para Leandro Xavier, chefe do núcleo de segurança viária da PRF, esse evento marca a união e a sintonia com um objetivo comum: reduzir o número de mortes nas nossas estradas.

“O Maio Amarelo é o mês escolhido pela ONU para destacar a importância da atenção e segurança no trânsito. Então, trabalhamos em cima desse mês por conta desse marco. Mas, o nosso trabalho acontece todos os meses, com fiscalizações.

João Marcos de Lima Ferreira, de 24 anos, foi um dos motociclistas que participou da ação do Maio Amarelo na Praça do Pedágio. Ele elogiou a ação e incentivou a realização de mais ações do tipo.

“Usei um óculos de simulação de embriaguez e adorei participar da ação. Cada vez mais é preciso de ações desse tipo para que as pessoas se conscientizem que respeitar o trânsito é importante”, afirmou.

Maio Amarelo em São Gonçalo – A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo deu início à Campanha Maio Amarelo: Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana, com o tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida”, na terça-feira (6), na Câmara Municipal de São Gonçalo.

Confira a programação completa do Maio Amarelo em São Gonçalo:

. Dias 8, 12 e 13, às 8h e às 15h: “O trânsito vai à escola”, ações educativas com crianças do ensino fundamental I, na Unidade Municipalizada Jardim de Infância Menino Jesus.

. Dia 14, às 7h e às 16h: Operação Educativa na Avenida Presidente Kennedy, na altura do Clube Tamoio.

. Dia 15, às 14h: Palestra educativa para motoristas da Prefeitura, no auditório do Colégio Municipal Castelo Branco.

. Dia 16, das 9h às 17h: “Futuros Motoristas”, exposição dos trabalhos elaborados nas escolas pelos alunos, no Shopping Partage

. Dia 20, das 9h às 17h: Palestra “Pronto Atendimento em caso de acidente de trânsito” para os guardas municipais, motociclistas e guardas municipais convidados, na Avenida Presidente Kennedy, 123.

. Dia 21, às 13h: Simulação de acidente de trânsito com os agentes de trânsito, na Avenida Presidente Kennedy, 123.

. Dia 22, às 10h: “Caminhada pela vida”- Soltura de balões amarelos e um minuto de silêncio pelas vítimas de trânsito com alunos dos Colégios Estadual Nilo Peçanha e Senes (Unidade Zé Garoto) e do Centro de Educação Infantil Monteiro Lobato, na Praça Zé Garoto.

. Dia 22, às 14h: Confecção de trabalhos infantis voltados à educação no trânsito com o Fundamental I da Unidade Municipalizada Jardim de Infância Menino Jesus, na Praça Zé Garoto.

. Dia 27, às 10h: “Não seja mulher, seja guerreira” – Palestras educativas para mulheres motoristas de aplicativos sobre segurança e noções de segurança preventiva.

. Dia 28, às 10h: Palestras e jogos com os alunos do Colégio Municipal Estefânia de Carvalho.

. Dia 28, às 14h: Palestra com sobreviventes de acidentes de trânsito – depoimentos em parceria com a Lei Seca.

. Dia 30, às 10h: Encerramento do mês com entregas dos certificados aos guardas municipais que participaram de palestras nos dias 20 e 21 e homenagem a familiares que perderam seus entes queridos em acidentes de trânsito, no Teatro Municipal.