Liniker e Marina Sena confirmados para o Enel Festival de Inverno Rio

Encontros musicais para emocionar e aquecer os corações. Nos dias 11, 12 e 13 de julho, e 1, 2 e 3 de agosto, acontece na Marina da Glória, a 8ª edição do Enel Festival de Inverno Rio, que desta vez, contará com as presenças ilustres de Caetano Veloso, Paulinho da Viola, Zé Ramalho, Gloria Groove e João Gomes, que subirão ao palco do evento pela primeira vez para transformar a estação mais fria do ano em momentos inesquecíveis e calorosos.

Liniker e Marina Sena, duas estrelas da cena musical, e outros artistas aclamados como Alceu Valença, Alcione, Frejat, Biquini Cavadão, Teresa Cristina, Duda Beat, também marcam presença ao longo dos seis dias de shows.

"Será uma edição histórica do festival tanto para os cariocas quanto para os turistas, que agora terão a opção de curtir o evento em julho e também em agosto. Nosso line-up tem como característica a diversidade, com nomes incríveis da nossa música. Atendendo a pedidos do público, teremos Liniker e Marina Sena", afirma Peck Mecenas, diretor da PECK e idealizador do festival.

Na próxima sexta, dia 9 de maio, começa a ser vendido o segundo lote de ingressos pelo site festivaldeinvernorio.com.br, onde o público tem acesso ao line-up com as atrações já confirmadas. Os valores variam entre R$150 a R$600. Clientes ELO têm 15% de desconto e há opção de ingresso social.

Leia também:

Estudante morto na ditadura pode entrar para livro de heróis no Rio; Entenda



Mulher é presa após furtar 41 produtos de supermercado no Centro de Niterói



O Enel Festival Inverno Rio 2025 é patrocinado pela Enel Brasil e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa via Lei Estadual de Incentivo à Cultura e pela Elo, Wyden e Ministério da Cultura via Lei Federal de Incentivo à Cultura.



“O Festival de Inverno enaltece a brasilidade e a sustentabilidade como poucos eventos conseguem fazer. E a Enel acaba de anunciar uma nova marca no país, com as cores e o nome do Brasil, para reforçar ainda mais a proximidade com seus clientes. Não poderíamos estar mais felizes em promover um festival tão bonito, com artistas nacionais de diferentes estilos que revelam a potência cultural brasileira”, destaca Hélio Muniz, diretor de comunicação da Enel Brasil.

Criado em 2017 pela PECK para movimentar a cena cultural do Rio de Janeiro na baixa temporada, o projeto consolidou-se como um dos principais eventos do gênero no Brasil, com a presença de mais de meio milhão de pessoas em edições anteriores. Pioneiro na adoção de práticas ecológicas, o evento reforça o compromisso com a agenda de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU). Em todas as etapas de produção do festival são realizadas iniciativas sustentáveis, com o propósito de reduzir o impacto ambiental, mitigar os efeitos das mudanças climáticas e promover a conscientização sobre o clima e o meio ambiente.

A sustentabilidade e o compromisso com o desenvolvimento social, aliás, sempre foram pilares do Enel Festival de Inverno Rio que, desde sua estreia, em 2017, busca alternativas que contribuam para a construção de um futuro mais sustentável e inclusivo.

A cada edição, o evento promove ações que dialogam com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) lançados pela ONU em 2015 na Agenda 2030, que prevê a melhoria da qualidade de vida e na conservação ambiental nos próximos anos. Geração de trabalho e renda, combate à fome, igualdade de gênero, saúde e bem estar, uso de energia limpa, consumo e produção responsáveis e ações contra as mudanças do clima são alguns dos objetivos estabelecidos.

Serviço

Enel Festival de Inverno Rio 2025

Dias 11, 12 e 13 de julho e 01, 02, 03 de agosto de 2025

Local: Marina da Glória

Av. Infante Dom Henrique, s/n - Glória, Rio de Janeiro

Ingressos disponíveis no site: festivaldeinvernorio.com.br

Valores a partir de R$ 150 (2º lote - pista) e R$ 300 (2° lote - lounge).

Clientes ELO tem 15% de desconto na compra.

Mais informações no site festivaldeinvernorio.com.br

Line up - Enel Festival de Inverno Rio 2025

11 de julho

GLORIA GROOVE + DUDA BEAT + MARINA SENA

12 de julho

JOÃO GOMES + ALCEU VALENÇA + ZÉ RAMALHO

13 de julho

BIQUINI + CPM22 + CHARLIE BROWN JR

01 de agosto

LINIKER + FERRUGEM + PEDRO SAMPAIO

02 de agosto

PAULINHO DA VIOLA + VANESSA DA MATA + TERESA CRISTINA

03 de agosto

CAETANO VELOSO + ALCIONE + FREJAT

Sobre a PECK

A excelência dos eventos da PECK, produtora carioca que chega aos 25 anos em 2025, tornou a empresa fundada por Péricles Mecenas uma das mais queridas pelas grandes marcas que investem e incentivam a Cultura no Brasil. O Enel Festival de Inverno do Rio, com sete edições de sucesso e o recém-lançado 90´s Festival, são exemplos de projetos que ganharam o coração do público com uma extensa programação cultural, e também, criaram um disputado espaço de Live Marketing para patrocinadores e parceiros. O Festival Clássicos do Brasil, criado em 2023, acaba de estrear no Nordeste com uma temporada no Recife. Atuando no Rio, onde está sediada, São Paulo, Espírito Santo e Pernambuco, a PECK hoje é mais que uma produtora de shows e festivais; é uma empresa de criação de experiências por meio da música, com uma agência própria – comandada pela publicitária Andrea Mecenas – funcionando internamente junto à produção e dedicada ao seu calendário de eventos. O resultado é a excelência tanto no retorno ao patrocinador e parceiros quanto na experiência inesquecível para o público. Labels de sucesso como Claro Verão Rio, Claro Verão Búzios, Claro Diversão no Parque e Vivo na Praia também são produzidos pela PECK.

Sobre a Enel Distribuição Rio

A Enel Distribuição Rio atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km². A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 3 milhões de clientes atendidos pela companhia.