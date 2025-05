Limpeza da fachada marca nova etapa das obras do Museu da Imagem e do Som, em Copacabana

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas, realiza a limpeza da fachada da nova sede do Museu de Imagem e do Som de Copacabana (MIS), em Copacabana, marcando uma nova etapa das obras. Retomado pela atual gestão, o trabalho de de conclusão do equipamento cultural é realizado em duas frentes simultâneas, com obras internas e na parte externa do museu. O MIS recebeu, recentemente, os primeiros equipamentos para implantação do sistema de climatização. Os aparelhos foram içados durante a madrugada de sexta-feira, 18, numa operação que contou com o auxílio de dois caminhões guindastes, com capacidade para transportar 110 toneladas. O serviço mobilizou 35 operários do Consórcio Copacabana.

Equipamentos do sistema de climatização do MIS são içados durante operação noturna com auxílio de caminhões guindastes | Foto: Divulgação

"Referência de arte e cultura para o morador e o turista, nosso empenho é forte para colocar o museu em funcionamento o quanto antes. Essa grande e desafiadora obra vai completar um dos cenários mais bonitos na nossa capital e a climatização é essencial para garantir a preservação do acervo e o conforto do público. E a integração entre as equipes está garantindo o andamento simultâneo das frentes internas e externas", atestou o governador Claudio Castro.

Leia também:

Enel Brasil abre 200 vagas para Programa de Estágio 2025

Universo Niterói promove Semana de Comunicação com atividades voltadas a alunos e comunidade

As obras internas, que incluem a conclusão de projetos de acústica, iluminação, redes hidráulica e elétrica, sistema de ar-condicionado, pressurização de escadas, sistema de incêndio e paisagismo, têm investimento de 74,6 milhões. Na área externa, as obras iniciadas em 11 de abril envolvem a complementação e revitalização das fachadas, incluindo elementos metálicos e vidros da nova sede do MIS, com investimento de R$ 12,1 milhões. A lavagem da fachada, que marcou uma nova etapa da obra, abrange aproximadamente 2,5 mil metros quadrados, incluindo planos de vidro e outros itens da área frontal do edifício. O secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Uruan Andrade, ressaltou a importância do equipamento cultural para o estado e seu impacto para economia fluminense.

Mais de 30 operários atuam simultaneamente nas frentes internas e externas das obras do Museu da Imagem e do Som | Foto: Divulgação

"Estamos trabalhando para entregar a obra em dezembro. As intervenções na fachada também já foram iniciadas e os trabalhos são realizados de forma simultânea. O MIS será um marco na política de valorização da cultura, atraindo turistas e fortalecendo o desenvolvimento econômico do estado", reforçou Uruan Andrade.

Modernidade, tecnologia e acessibilidade: uma viagem pela cultura

A construção da nova sede do MIS, conduzida pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da SEIOP, em parceria com a Secretaria de Cultura, segue uma proposta inovadora e moderna. O projeto arquitetônico, desenvolvido pelo escritório americano Diller Scofidio + Renfro e executado com o apoio do escritório Índio da Costa, promete oferecer uma experiência única e imersiva ao público, com instalações expositivas baseadas em tecnologia digital. O prédio se destaca por seu design, inspirado na paisagem de Copacabana, e funciona como um boulevard vertical que conduz o visitante a uma viagem pela cultura carioca e brasileira. No interior, o público encontrará exposições interativas que abordam desde o samba e a música popular brasileira até o carnaval e a trajetória de grandes personalidades, como Carmen Miranda. O museu ainda contará com uma boate, cine-teatro, café, restaurante panorâmico e um cinema a céu aberto no terraço. A acessibilidade será uma prioridade com audioguias em três idiomas e maquetes táteis.