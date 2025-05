Universo Niterói promove Semana de Comunicação com atividades voltadas a alunos e comunidade

A Universidade Salgado de Oliveira (Universo), campus Niterói, promove entre os dias 12 e 15 de maio a Semana de Comunicação 2025, com foco nos impactos da Inteligência Artificial na área da comunicação e na preparação de estudantes para o mercado de trabalho. O evento reunirá especialistas, palestrantes renomados e estudantes em debates e oficinas que conectam teoria e prática.

Semana de Comunicação da Universo 2025 reunirá profissionais de diversas áreas da comunicação | Foto: Divulgação

Sob a coordenação da professora Kátia Falcão, o curso de Comunicação Social promove dois eventos distintos ao longo da semana. Ambos reúnem alunos, convidados e profissionais para discutir temas contemporâneos em um ambiente de aprendizado e troca de experiências.

Encom.2025 - Inteligência Artificial na Comunicação

O Encom.2025 tem como objetivo aproximar o universo acadêmico do mercado, promovendo diálogos entre estudantes e profissionais da área. Organizado pelo professor Ismael Maciel e pelos alunos do 5º período de Jornalismo e Publicidade, o evento foca nos impactos da Inteligência Artificial no Jornalismo e na Publicidade.

As atividades ocorrem na Sala Universo, Bloco A, nos dias 12 e 13 de maio (segunda e terça-feira), das 19h às 21h.

"O Encom é uma janela de oportunidades para o contato dos alunos de Comunicação com o mercado. É de extrema importância que os alunos mantenham contato com profissionais atuantes e, assim, criem laços com eles. Muitas oportunidades são criadas com eventos como este", explicou o professor Ismael Maciel.



Palestrantes do primeiro dia (12/05):



Arthur Rebeque - Gerente de Inteligência de Dados na Globo, Publicitário de formação, trabalha com a tradução de necessidades de negócio em soluções baseadas em dados

Érica Hildebrandt - Vice presidente da Especial RJ da AnaMid e apresentadora do Insights do Cafeína Podcast.

Cristina Diogo - Formada em Market, embaixadora do Amigos do Mercado no RJ e sócia da All Mix Group, uma empresa de planejamento e representação de mídia no Brasil.



Flávia Crizanto - Jornalista e fundadora da Experta Mídia, professora de Marketing de Conteúdo e SEO em cursos de graduação e pós-graduação.

Palestrantes do segundo dia (13/05):



Ricardo Rigel - Jornalista, Gestor Público e Superintendente Geral da RioSaúde. Trabalhou como repórter e apresentador nos jornais O Globo, Extra, O Fluminense, UOL e a Revista Caras.

Leonardo Sodré - Jornalista, Especialista em Cultura e Assessor de Imprensa e Relações Públicas com mais de uma década de atuação e reportagens para veículos como O Globo e Extra.

Iago Carvalho -Ilustrador, Customizador, Influenciador Digital e Head Designer da Iago Carvalho Desenhos. Recebeu prêmios na internet especialmente por ilustrações de personalidades como ex-BBBs.

Temos Vagas!

Encerrando a Semana de Comunicação, o evento Temos Vagas é voltado para quem deseja ingressar no mercado de trabalho, mas enfrenta inseguranças com entrevistas ou dificuldades na elaboração de currículos. Idealizado pelo professor Júlio Rogério e desenvolvido pelos alunos do 7º período de Publicidade, o evento acontece nos dias 14 e 15 de maio (quarta e quinta-feira), também às 19h na Sala Universo, Bloco A.

Voltado tanto para estudantes em fase de conclusão do Ensino Médio quanto para universitários, o evento busca capacitar e motivar jovens talentos.

"Com um formato dinâmico e interativo, o Temos Vagas! reunirá especialistas do setor para compartilhar dicas e insights essenciais sobre processos seletivos, construção de currículos, postura profissional e estratégias de networking. A programação contará também com a presença de representantes do Ministério do Trabalho e da Prefeitura de Niterói", afirmou o professor Júlio Rogério.

Confira os palestrantes:

Quarta-feira (14)

Wanderson Vitorino (Instituto Four) - Primeiros passos para entrar no mercado de trabalho.



Isabella Helayel - RH Processos Seletivos.

Quinta-feira (15)

Bruno Veronezi (Deboxa Crew - Produtora) - Networking e Apresentação de Portfólio



Leandro Condeixa - RH e Processos Seletivos: Dicas para currículos, entrevistas e dinâmicas.

Inscrições

O evento é gratuito e aberto ao público. As inscrições devem ser realizadas diretamente no site da universidade: www.universo.edu.br.