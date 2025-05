Festança ou 'só um bolinho'? Confira os principais temas e novas tendências para festas infantis em 2025

Não é difícil imaginar o sorriso radiante de uma criança ao se deparar com a decoração de sua festa de aniversário. Os olhos brilhando e a imaginação se tornando realidade fazem todo o esforço valer a pena, e aquela ideia inicial de "só um bolinho" acaba se transformando em festa, empolgação e busca pelas melhores decorações. Mas, entre tantas opções, num universo onde dinossauros rugem, super-heróis voam e princesas desfilam com seus belos e esvoaçantes vestidos, como escolher o tema perfeito?

Os temas das festas infantis para 2025 mudam constantemente, de acordo com as novidades advindas da infância e, principalmente, com o lançamento de filmes e séries. Sendo assim, O SÃO GONÇALO listou as temáticas mais procuradas para garantir uma festa que, independentemente de ser grande ou pequena, ficará para sempre na memória dos pequenos. Confira:



Leia também

Artista niteroiense lança música solo e participa de tributo a Sergio Mendes no Teatro Municipal

Jornalista de Niterói lança livro sobre maternidade inspirado por vivências na cidade



Lilo & Stitch

Mesmo sendo considerado pelos lojistas como o tema mais procurado do momento, a verdade é que Lilo & Stitch nunca saíram dos corações das crianças — e até mesmo dos adultos. Com a proximidade do lançamento do filme em live action, que acontece em 22 de maio de 2025, o tema tem sido ainda mais frequente nas festas infantis. Stitch é sempre o mais querido entre os pequenos, principalmente por conta do azul vibrante que sempre é associado a ele e também graças à sua personalidade marcante.

1/2 | Foto: Layla Mussi

2/2 | Foto: Layla Mussi





Divertida Mente

A popularidade do tema e do filme, de maneira geral pode ser explicada por vários fatores. O filme, que aborda as emoções de forma lúdica e sensível, conquistou o público por ser envolvente e educativo. A animação, que tem como personagens, em seus dois filmes, a Alegria, Ansiedade, Tristeza, Raiva, Medo, Nojinho, Tédio e Inveja, permite uma reflexão sobre a importância das emoções.

Harry Potter

A popularidade das festas com tema Harry Potter, que recriam a atmosfera de Hogwarts e do mundo mágico, se deve ao sucesso da franquia literária e cinematográfica, que transcende gerações. A narrativa da saga, junto aos seus personagens marcantes, continua a cativar fãs de todas as idades.

1/2 | Foto: Layla Mussi

2/2 | Foto: Layla Mussi





Times de futebol

As festas com tema de time de futebol estão sempre entre as principais escolhas de crianças, adolescentes, jovens e até mesmo adultos. De acordo com lojistas, a decoração do Flamengo é uma das mais procuradas entre os pequenos, devido à paixão e devoção da torcida, considerada como a maior do Brasil. As festas com tema Flamengo podem ser adaptadas a diferentes estilos, desde as mais simples e informais até as mais elaboradas e sofisticadas.



Unicórnio

As festas com tema unicórnio também estão em alta devido à combinação de elementos encantadores e versáteis que atraem crianças, jovens e adultos. Por ser um ser mitológico associado à pureza e inocência, a temática permite a criação de ambientes coloridos e mágicos, com cores vibrantes como rosa, azul, amarelo e lilás, além de elementos como arco-íris, estrelas e muito brilho.

1/2 | Foto: Layla Mussi

2/2 | Foto: Layla Mussi





De acordo com a vendedora Gabriela Azeredo, funcionária de uma loja de produtos de festa no Centro de Niterói, os temas desta lista estão entre os mais procurados pelas crianças neste ano, vindo acompanhados de alguns que são "figurinhas carimbada" das lojas de festas infantis.

"A procura pelas decorações de festas infantis está sempre em alta; o que varia mesmo são os temas. Aqui na loja, Lilo & Stitch está no top 3 de temas mais procurados no momento, além de Divertida Mente e Harry Potter. Mas é claro que sempre tem aqueles temas que, independentemente da fase ou tendência, têm seu lugar garantido no coração das crianças, como Minecraft, Hot Wheels, Patrulha Canina e Minions", explicou a vendedora.

A vendedora Gabriela Azeredo mostrou um pouco das principais tendências de decoração para as festas infantis em 2025 | Foto: Layla Mussi

DEMAIS TENDÊNCIAS PARA 2025

Mas, se a sua ideia vai além das decorações com temas e personagens infantis, O SÃO GONÇALO também trouxe uma lista de variadas tendências decorativas para as festas dos pequenos. Veja:

Decoração sensorial

As festas agora estimulam os sentidos das crianças com texturas variadas, luzes suaves e cheiros agradáveis. Elementos como tecidos macios, balões de diferentes materiais e iluminação em LED deixam o ambiente mais imersivo e envolvente.

Cenários interativos para fotos

Com o crescimento das redes sociais, as festas estão investindo em espaços "instagramáveis" e cenários interativos. Painéis em 3D, túneis iluminados e áreas de realidade aumentada garantem fotos incríveis e uma experiência única para os convidados.

Bolos e doces artísticos

Os bolos estão mais sofisticados, com pinturas feitas à mão, texturas diferenciadas e formatos inovadores. Além disso, doces personalizados, como pirulitos com estampas comestíveis e cupcakes decorados de forma artística, ganham espaço nas festas.

Atividades interativas

Hoje em dia, as crianças não querem apenas assistir, mas participar. Oficinas de slime, pintura, jardinagem e até culinária infantil são tendências que unem diversão e aprendizado.

Em geral, independentemente de qual decoração seja escolhida e de qual tema esteja no foco do evento, as festas infantis mostram a importância de proporcionar um ambiente mágico que encante os convidados e, principalmente, as crianças. Para obter um espaço lúdico e inesquecível, o importante é não se limitar somente à estética, mas também investir em experiências que estimulem a imaginação e reforcem a identidade do aniversariante.