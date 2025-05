Botafogo joga mal, mas vence o Carabobo e respira na Libertadores

O Botafogo superou o Carabobo por 2 a 1, na noite desta terça-feira (6), em jogo disputado na Venezuela, e conquistou uma vitória importante para manter vivas as chances de classificação na Taça Libertadores. Apesar do resultado positivo, o time carioca permanece na terceira colocação do grupo, ainda fora da zona que garante vaga no mata-mata.

Em uma partida marcada pela baixa qualidade técnica, o Alvinegro fez o necessário para superar a equipe venezuelana, considerada uma das mais frágeis da competição. O primeiro gol foi anotado por Vitinho, que aproveitou um rebote do goleiro adversário após chute de Cuiabano para abrir o placar.

Após sair na frente, o Botafogo recuou e viu o Carabobo crescer na partida, embora os donos da casa tivessem dificuldades para criar chances claras. O empate veio apenas na segunda etapa: em cobrança de escanteio, Aponte apareceu livre na segunda trave e igualou o marcador.

Quando o empate parecia definitivo, Cuiabano, já nos acréscimos, acertou um chute forte e garantiu os três pontos para o time brasileiro, aliviando a tensão dos torcedores alvinegros.

Com o triunfo, o Botafogo soma agora seis pontos. As próximas partidas decisivas pela fase de grupos serão no estádio Nilton Santos, contra o Estudiantes e o Universidad de Chile.