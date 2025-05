São Gonçalo abre inscrições abertas para conferência de saúde

A 1ª Conferência de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora (CSTT) - Etapa Municipal e Regional de São Gonçalo e Niterói - vai acontecer nos dias 16 e 17 deste mês na Universidade Federal Fluminense (UFF), campus Gragoatá, em Niterói. As inscrições estão abertas até a próxima sexta-feira (9) e podem ser feitas, presencialmente, na sede do Conselho Municipal de Saúde de São Gonçalo (CMS-SG), das 10h às 12h; e das 13h às 16h. Podem se inscrever representações dos seguintes segmentos: profissionais da saúde, gestores de saúde e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). As vagas são limitadas.

A Conferência terá como tema “Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano” e será dividida em três eixos: “Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora”; “As novas relações de trabalho e a Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora” e “Participação Popular na Saúde dos Trabalhadores e das Trabalhadoras para o Controle Social”.

Leia também:

Inscrições abertas para o 8º Prêmio Academia Assaí



Obra leva mais água e qualidade de vida para moradores em São Gonçalo

O objetivo da conferência é fortalecer a saúde do trabalhador e da trabalhadora como um direito humano e garantir a inclusão das propostas efetivamente no SUS.

Para tanto, a conferência vai contar com palestras, discussões com grupos de trabalho, atividades culturais e deliberações para a formulação de políticas públicas que serão enviadas para as conferências estadual e nacional.

A publicação completa sobre a 1ª Conferência de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora pode ser conferida no Diário Oficial de São Gonçalo através do link: https://do.pmsg.rj.gov.br/diario/2025_04_29.pdf. O CMS-SG fica na Travessa Santa Cecília, 27, Zé Garoto, São Gonçalo.