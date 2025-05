Acusado de atropelar e matar mulher no Engenho do Mato vai a júri popular nesta terça-feira (6)

O motorista Marcos Rezende Kita, acusado de atropelar e matar Isabel Cristina Mendonça, de 49 anos, no Engenho do Mato, em Niterói, será julgado por homicídio qualificado em júri popular na tarde desta terça-feira (6). O crime aconteceu em maio de 2023, na Rua São Sebastião, na Região Oceânica da cidade, no Dia das Mães.

Segundo relatos da época, Isabel estava com a família quando se aproximou de um homem que parecia passar mal dentro de um carro. Ela teria oferecido ajuda, mas foi recebida com agressões verbais. O filho de Isabel, Matheus Henrique, interveio, e houve uma briga corporal entre os dois homens.

Após a confusão ser contida, Marcos teria ameaçado estar armado e entrou novamente no veículo. O filho da vítima tentou impedir que ele usasse a arma, mas, em seguida, o motorista atropelou Isabel. Ainda de acordo com o relato do filho, o acusado ouviu o impacto, avançou novamente com o carro e atingiu a vítima pela segunda vez.

Isabel chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, mas não resistiu aos ferimentos. O laudo apontou politraumatismo da região pélvica para cima. Na época, familiares desmentiram rumores de que o crime teria sido motivado por uma briga de trânsito. Segundo eles, Isabel apenas tentou prestar socorro ao acusado, que parecia passar mal.

Marcos Rezende fugiu do local após o crime, mas foi identificado e preso preventivamente. O julgamento acontecerá no Fórum de Niterói e não deve acabar nesta terça-feira (06).