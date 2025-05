Obra leva mais água e qualidade de vida para moradores em São Gonçalo

Uma obra de melhoria no sistema de abastecimento levou água de volta às torneiras de cerca de 1.700 moradores de São Gonçalo. Com a implantação de aproximadamente 400 metros de rede, a intervenção realizada pela Águas do Rio beneficiou ruas dos bairros do Rocha e Engenho Pequeno, onde o fornecimento era irregular havia anos.

“Agora dá até para sorrir. Melhorou bastante. Estamos muito felizes”, disse o marceneiro Natanael Ribeiro, satisfeito.

Isso foi possível graças à obra realizada pela concessionária na Rua Salvatori, nas proximidades do Rincão do Senhor. A intervenção consistiu no assentamento de 270 metros de nova tubulação, além da interligação com redes já existentes na região. A medida devolveu dignidade a famílias que enfrentavam dificuldades no dia a dia por causa da escassez.

Gerente de Manutenção e Serviços, Fannys Souza, explicou que as obras de melhoria estão devolvendo bem-estar à população local:

“Após estudos de viabilidade, verificamos que era preciso implantar uma nova rede para que essas pessoas voltassem a ter água com regularidade. Mobilizamos nossas equipes e trouxemos de volta a alegria dos moradores da região.”

Anos de sufoco

Morador do bairro há mais de duas décadas, Natanael lembra que foram anos de sufoco.

“Teve época em que ficávamos até três meses sem cair água na Rua Expedicionário José Fernandes. Era necessário usar uma bomba que temos aqui na comunidade para puxar um pouco de água para a parte mais alta da rua e, mesmo assim, isso acontecia com muita dificuldade. Era um sacrifício para lavar roupa, louça... até tomar banho era muito complicado”, conta.

Além da obra na Rua Salvatori, outros 100 metros de rede foram implantados na Estrada Carioca, o que possibilitou restabelecer o fluxo de água para quase 150 moradores da Rua Odila Gomes Barros, também no bairro Rocha. O alívio foi imediato, como relata a dona de casa Priscila Pires.

“Foi um período muito difícil, porque a água não chegava aqui em cima. Não tinha água para lavar louça nem roupa. Coletei água do ar-condicionado para usar no banheiro. Foi uma dificuldade muito grande. Agora está melhor.”

Investimentos em outras regiões

As intervenções fazem parte de um conjunto de ações voltadas para melhorar os serviços de saneamento em São Gonçalo. Entre os investimentos em andamento, destaca-se a implantação de válvulas inteligentes para modernizar o sistema de distribuição de água.

Outra iniciativa importante é a construção do Sistema de Coleta em Tempo Seco (CTS), que vai impedir o despejo de cerca de 12 milhões de litros de esgoto por dia em rios da região. Todo o volume será tratado na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) São Gonçalo, beneficiando 50 mil pessoas e contribuindo para a recuperação da Praia das Pedrinhas e da Baía de Guanabara.