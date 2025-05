Distribuidora de gás Naturgy oferece parcelamento de débitos da pandemia: saiba mais

A Naturgy, distribuidora de gás natural que atende todo o estado do Rio de Janeiro, prorrogou por mais um mês iniciativa especial para ajudar consumidores a regularizarem suas pendências financeiras. Durante o mês de maio, a empresa concederá isenção total de encargos – incluindo multas, juros e correção monetária pelo IGP-M – sobre dívidas adquiridas entre 2020 e 2022, período impactado pelos desafios econômicos da pandemia de Covid-19. Outra novidade é a possibilidade de parcelar o valor da fatura.

Com essa medida, o valor para quitação dos débitos pode ser reduzido em até 60%, tornando a regularização mais acessível. Os clientes interessados podem consultar seus débitos e emitir a segunda via das faturas pelo site Minha Naturgy ou pelo WhatsApp, no número (21) 99991-0000.

“Optamos por oferecer aos nossos clientes esta nova oportunidade para regularizarem suas dívidas. Em muitos casos, os encargos acumulados ao longo dos anos ultrapassam o valor original do débito. Agora, além da redução no valor da dívida, com a isenção tributária, abrimos a possibilidade de parcelamento. Com isso, acreditamos que vamos estimular ainda mais a quitação”, destaca Vilma Machado, responsável pelo Serviço ao Cliente da Naturgy.

Leia também: