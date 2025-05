Grave acidente deixa PM e duas mulheres feridas em Santa Catarina, SG; Vídeo

Com o impacto da batida entre as duas motos, os três ocupantes foram arremessados ao solo - Foto: Reprodução

Com o impacto da batida entre as duas motos, os três ocupantes foram arremessados ao solo - Foto: Reprodução

Um grave acidente de trânsito no bairro Santa Catarina, em São Gonçalo, deixou três pessoas feridas na noite dessa segunda-feira (5). Entre as vítimas está uma uma mulher de 23 anos, grávida, que estava com um projétil de arma de fogo alojado no olho. As circunstâncias para o fato ainda não foram esclarecidas. A prima dela, de 24 anos, que também estava na moto, foi intubada em estado grave.

Entre os envolvidos no acidente também está um policial militar de 37 anos, lotado no 5° BPM (Praça da Harmonia), que atuava em serviço extra pelo programa São Gonçalo Presente. Ele sofreu ferimentos leves e não corre risco de morte.

Leia também:

Família pede ajuda para levar criança com alta hospitalar para casa

Jovens morrem em acidente de moto ao fugir de tentativa de assalto



De acordo com a ocorrência, o militar seguia de moto quando foi atingido por outra motocicleta, ocupada por duas mulheres, nas proximidades de um posto de combustíveis, na Rua Doutor Getúlio Vargas. Com o impacto, os três ocupantes foram arremessados ao solo.





Reprodução

Autor: Reprodução | Descrição:

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas às 20h35 e encaminharam as vítimas ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.

Durante a triagem no Centro de Trauma da unidade hospitalar, os médicos descobriram que uma das mulheres, que estaria grávida, tinha um projétil de arma de fogo alojado em um dos olhos. Ela foi encaminhada com urgência ao centro cirúrgico.