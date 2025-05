Jovens morrem em acidente de moto ao fugir de tentativa de assalto

Duas jovens, identificadas como Beatriz Silva, de 20 anos, e Rayssa Pinto, de 19, morreram em um acidente de trânsito enquanto fugiam de uma tentativa de assalto em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na noite deste domingo (4).

O acidente ocorreu na Avenida A, localizada no bairro Nova Campinas, por volta das 20h40. Testemunhas relataram que, momentos antes, as jovens haviam sofrido uma tentativa de assalto na Avenida Automóvel Club.

Leia também:

Maio Laranja: ONG alerta sobre violência na internet contra crianças e adolescentes

Papamóvel será transformado em unidade de saúde para crianças em Gaza

Em uma curva do trajeto, a jovem que pilotava a moto perdeu o controle do veículo, que colidiu violentamente contra um muro. Com o impacto, ambas foram arremessadas no asfalto.

Rayssa Pinto morreu na hora. Beatriz Silva chegou a ser socorrida ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos.