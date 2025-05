Prefeitura de Niterói e IFRJ assinam acordo para construção da sede do curso de Engenharia no campus do Sapê

Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica para a construção do edifício, pelo prefeito Rodrigo Neves e o reitor IFRJ, Rafael Almada - Foto: Divulgação/Claudio Fernandes

A Prefeitura de Niterói deu mais um passo de excelência no ensino superior. O prefeito Rodrigo Neves e o reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), Rafael Almada, assinaram, nesta segunda-feira (5), um Acordo de Cooperação Técnica para a construção do edifício que vai abrigar o curso de Engenharia do IFRJ, no campus do Sapê, e fazer parte do Distrito de Inovação da cidade.

O prefeito Rodrigo Neves destacou a importância da obra e lembrou que o primeiro projeto de lei que mandou para a Câmara Municipal quando assumiu o cargo em sua primeira gestão, em 2013, destinava ao IFRJ o terreno onde atualmente está o campus Niterói do Instituto, no Sapê.

“Niterói é o município que tem a maior proporção de pessoas com nível superior do estado do Rio de Janeiro. Escolhemos o Sapê porque tínhamos a convicção de que a cidade precisava crescer de forma integrada e o IFRJ seria um indutor do desenvolvimento dessa região, que inclui o Caramujo e o Largo da Batalha. E de fato foi. Atualmente, a juventude tem a opção de educação e profissionalização no IFRJ do Sapê. É importante ver os jovens fazendo um curso de Engenharia perto de casa, podendo construir uma nova perspectiva para eles mesmos, suas famílias e sua comunidade. A meta é lançar a obra do novo prédio antes de 2026”, afirmou Rodrigo Neves.

A secretária municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia, Juliana Benício, ressaltou que a construção do prédio do curso de Engenharia vai fortalecer o ecossistema de inovação de Niterói.

“O campus do IFRJ no Sapê é fundamental para esse projeto, porque precisamos das engenharias e das matemáticas para levá-lo adiante. Estamos construindo um futuro hub de inovação, com acesso à computação quântica. Teremos os mais altos níveis de pesquisa, tirando do papel soluções reais para Niterói, entregues por niteroienses, não por estrangeiros”, disse Juliana Benício.

O IFRJ Niterói oferece Ensino Médio Técnico, cursos profissionalizantes de nível médio, pós-graduação lato sensu e stricto sensu em várias áreas, licenciatura, bacharelado e educação de jovens e adultos. O futuro prédio da Engenharia vai abrigar diversas especialidades na área, como a Ambiental, mantendo a essência da formação integral, que envolve ciências exatas e humanas, que é característica da instituição.

“O Instituto Federal existe no modelo de descentralização das capitais, chegando a locais em que o desenvolvimento na área de educação é necessário. Essa relação do IFRJ com a cidade é essencial para a continuidade de sua missão institucional. Em Niterói temos um prefeito que valoriza a educação e tem brilho nos olhos quando se fala desse assunto. É muito bom estabelecer essa parceria e esse diálogo, que fortalece a tríade ensino, pesquisa e extensão”, observou o reitor do IFRJ, Rafael Almada.

Estiveram presentes na cerimônia Eudes de Souza, diretor do IFRJ Niterói, além de autoridades municipais, como os secretários de Educação, Bira Marques; de Mobilidade, Transporte e Infraestrutura, Renato Barandier, e a secretária da Mulher, Thaiana Ivia. Também participaram do evento vereadores como Binho Guimarães, Benny Briolly, Beto da Pipa e Pastor Maurício.