Renato Gaúcho pretende manter rodízio e deve poupar titulares do Flu na Sul-Americana

Renato Gaúcho deve seguir com reservas no Fluminense para duelo pela Copa Sul-Americana - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Para o próximo duelo pela Copa Sul-Americana, o Fluminense deve novamente poupar seus principais jogadores. O Tricolor encara o San José, da Bolívia, na quinta-feira (08) e Renato Gaúcho deve descansar titulares e dar oportunidade para reservas e jovens de Xerém.

O técnico já havia feito isso na última rodada da competição, quando o clube visitou o Unión Española e empatou por 1x1, no Chile. Faltando três dias para a partida, ainda não há a definição completa do time, mas, com o foco no Brasileirão, o rodízio do elenco deve ser mantido.

O entendimento é que o jogo é uma oportunidade para jogadores que estão tendo menos minutos no Campeonato Brasileiro. Um dos nomes que pode ganhar uma chance é Renato Augusto, que está recuperado de lesão.

A altitude é mais um ponto que faz o Fluminense pensar em poupar seus jogadores. O jogo acontece no estádio Hernando Siles, na altitude de 3.637 metros acima do nível do mar de La Paz. Nessa altitude, a saturação de oxigênio é reduzida em cerca de 33% em relação ao nível do mar e os jogadores podem sofrer com falta de ar, tontura e fadiga.

A delegação tricolor vai viajar na quarta-feira (07) pela manhã para La Paz. O time fará um treino à tarde na Bolívia, no Centro de Alto Rendimento Guido Loayza, do Bolívar, para se ambientar com a altitude. Com 7 pontos e na liderança do Grupo F, o Fluminense enfrenta o San José, às 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada da fase de grupos.