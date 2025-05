Águas de Niterói utiliza desengordurante para prevenir extravasamentos na rede de esgoto

Águas de Niterói, concessionária responsável pelos serviços de saneamento básico na cidade, vem utilizando um desengordurante em pontos estratégicos da rede coletora de esgoto para prevenir vazamentos causados pelo descarte irregular de gordura. O óleo de cozinha descartado incorretamente se une a partículas presentes na rede, como fios de cabelo, formando blocos que obstruem a tubulação. Em pouco mais de um ano utilizando o produto, a concessionária já reduziu em 55% a quantidade de intervenções para desobstrução da rede nas áreas de atuação do projeto.

Diante da necessidade de reduzir casos recorrentes de mau uso da rede coletora de esgoto, a empresa adotou a utilização do produto, que atua por meio da ação de microrganismos naturais ou agentes químicos biodegradáveis capazes de dissolver gorduras e outros resíduos orgânicos acumulados nas paredes das tubulações. O desengordurante age quebrando as moléculas de gordura em componentes menores, como água e gás carbônico, impedindo a formação de obstruções e reduzindo odores desagradáveis. Além disso, cria uma película protetora nas tubulações, prolongando a limpeza e garantindo um funcionamento eficiente por até seis meses, evitando novos vazamentos.

“Buscamos sempre soluções inovadoras e sustentáveis para aprimorar nossos processos. A adoção do desengordurante reforça nosso compromisso com a preservação ambiental, pois utilizamos um produto que melhora o funcionamento da rede sem impactar o meio ambiente. Além disso, conseguimos reduzir drasticamente as obstruções e minimizar a necessidade de manutenções emergenciais, garantindo maior eficiência, otimização dos nossos recursos e satisfação dos nossos clientes”, destaca Bruno Baia, supervisor de Manutenção da Águas de Niterói.

O desengordurante é biodegradável, não prejudica o meio ambiente nem interfere no desempenho dos equipamentos da rede coletora. O produto previne obstruções em locais críticos, reduzindo a necessidade de manutenções frequentes, aumentando a eficiência operacional, otimizando o tempo das equipes e garantindo maior confiabilidade da rede coletora de esgoto. A população também se beneficia com um sistema de esgoto mais eficiente e menos propenso a entupimentos, evitando transtornos como o retorno de esgoto e o mau cheiro nas ruas. Além disso, a redução das manutenções corretivas minimiza interferências no trânsito e na rotina dos moradores.

Descarte correto de óleo de cozinha usado

Águas de Niterói oferece à população meios corretos e inteligentes para a reciclagem do óleo de cozinha usado. A empresa disponibiliza diversos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) do Programa Olhar Ambiental Trata Óleo, onde a população pode descartar o óleo de cozinha de forma correta, sem prejudicar a infraestrutura de saneamento básico do município e contribuindo para a preservação do meio ambiente. Um litro de óleo, quando descartado incorretamente, pode contaminar até 25 mil litros de água.

O objetivo é conscientizar e incentivar a população a adotar o descarte correto do óleo de cozinha usado, minimizando impactos ambientais e promovendo uma educação ambiental ampla e efetiva. Quem entregar dois litros de óleo em uma garrafa PET recebe, em troca, uma embalagem de detergente novo. Para encontrar os PEVs do Trata Óleo, os interessados podem acessar o site: https://olharambiental.grupoaguasdobrasil.com.br/traga-seu-oleo/.