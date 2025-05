Jornalista de Niterói lança livro sobre maternidade inspirado por vivências na cidade

A jornalista e escritora Priscilla Litwak, moradora de Niterói, acaba de lançar seu novo livro “Queria Me Teletransportar”, publicado pela Emó Editora. O evento de lançamento aconteceu ontem (4) na Livraria Blooks, em Icaraí. A obra é um mergulho sensível, bem-humorado e emocionante nas muitas camadas da maternidade — e carrega o DNA de Niterói não apenas pela autora, mas também pelas histórias vividas, ouvidas e escritas nos bairros da cidade.

Boa parte das crônicas do livro se passa em espaços afetivos de Niterói, como o Horto do Fonseca, onde a autora costuma passear com o filho, e as ruas de Icaraí. Muitas das mulheres que compartilharam suas histórias reais com Priscilla também são niteroienses, o que faz da obra um retrato íntimo, vivo e plural da maternidade contemporânea na cidade.

“O desejo de se teletransportar — estar em outro lugar ou até em vários ao mesmo tempo — é uma metáfora potente da maternidade. Em muitos momentos, sentimos que não damos conta de tudo, que estamos divididas entre demandas, sentimentos e versões de nós mesmas. Escrever foi a forma que encontrei de reunir essas partes e, ao mesmo tempo, acolher outras mulheres que também vivem esse turbilhão. E Niterói é o cenário e também o pano de fundo emocional desse livro. É onde eu vivo, erro, aprendo e me reconecto com outras mulheres que compartilham as dores e as delícias da maternidade”, afirma a autora, que é jornalista do GLOBO há doze anos.

O lançamento contou com roda de conversa gratuita, com a presença de mães e especialistas.

O livro conta com uma página interativa, acessada por QR Code, com vídeos, bastidores, textos extras e relatos inéditos. Já está disponível no site da Emó Editora: https://loja.emoeditora.com.br/ficcao/queria-me-teletransportar

Mais informações: @priscillalitwak