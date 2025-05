Disque Denúncia pede informações sobre principal suspeito  de matar a companheira a facadas em Cabo Frio

O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, nesta segunda-feira (05), um cartaz para auxiliar nas investigações e no inquérito policial instaurado pela 126ª DP (Cabo Frio), a fim de obter informações que levem à localização e prisão do criminoso José Claudio Rosa da Silva, de 28 anos. Ele é o principal suspeito de envolvimento na morte da companheira Karolina Sales de Andrade, de 21 anos, natural de São Francisco de Itabapoana, no Norte Fluminense, e estava morando há pouco tempo na cidade, bem como na tentativa de homicídio de um vizinho, que tentar salvar a vítima de ser morta.

Os fatos ocorreram no dia 16 de abril de 2025, por volta das 9h48, na Rua Nicanor Pereira Couto, bairro Vila Nova, Cabo Frio/RJ, na Região dos Lagos. Consta nos autos que José Cláudio, após discussão com sua companheira, desferiu contra ela diversos golpes com instrumento cortante/perfurante (faca), causando-lhe ferimentos gravíssimos que resultaram em sua morte. No mesmo contexto fático, ao tentar impedir o crime, um vizinho da vítima, também foi atacado com golpes de faca na região da cabeça e do pescoço, e seu estado é grave. A vítima era mãe de um bebê de apenas 8 meses, que estava na residência no momento do crime. A criança foi retirada do local por agentes do Conselho Tutelar e está sob acompanhamento.

Diante dos fatos, a Autoridade Policial da 126ª DP, requereu junto à Justiça, um Mandado de prisão, que foi deferido pela pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Cabo de Frio, pelo crime de Feminicídio, com pedido de prisão preventiva.

Cabe ressaltar, que o acusado já tem passagem pelo sistema penitenciário, sendo preso em junho de 2018, pelo crime de Tráfico de Drogas e, atualmente, estava em liberdade condicional.

Quem tiver informações sobre sobre a localização José Claudio, favor denunciar a seu paradeiro pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido