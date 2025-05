Davi Brito revela que fará harmonização facial após lipoaspiração HD

Campeão do BBB 24 afirma que vai reduzir as bochechas e mostrar o resultado em seis meses - Foto: Reprodução

Campeão do BBB 24 afirma que vai reduzir as bochechas e mostrar o resultado em seis meses - Foto: Reprodução

Após passar por uma lipoaspiração HD para remover gordura do abdômen, Davi Brito disse que está se preparando para realizar uma harmonização facial. Aos 22 anos, Davi afirmou que está conversando com a profissional responsável e já avisou que irá reduzir as bochechas.



"Tenho mais uma novidade para vocês: vou fazer a harmonização facial. Já tenho uma doutora que vai fazer alguns procedimentos estéticos no meu rosto, e vocês vão ver o resultado daqui a seis meses", disse o campeão do BBB 24.

"Vou reduzir a bochecha, tirar esse excesso de bochecha. Esse lado aqui, tenho mais. Só não vou mexer no nariz, ele é natural", disse.

O ex-BBB passou por uma lipoaspiração HD, no dia 26 de março, em uma clínica em Salvador, na Bahia. Davi continua se recuperando em casa e para isso está usando uma cinta modeladora.

O procedimento é uma lipoaspiração que define os músculos ao retirar gordura com mais precisão. Na cirurgia, é utilizado ultrassom ou laser para modelar o corpo de forma a se assemelhar a um físico atlético. A cirurgia exige avaliação médica e deve ser realizada por um profissional especializado.