Acidente entre moto e carro deixa motociclista ferido na BR-101, em Itaboraí

Uma colisão entre uma moto e um carro deixou um motociclista ferido na Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), próximo a Itaboraí, no km 296, sentido Rio de Janeiro, por volta das 7h30 da manhã desta segunda-feira (5). A faixa esquerda da via precisou ser interditada para atendimento à vítima, por equipes da Arteris Fluminense.

O veículo envolvido no acidente transportava pacientes de um hospital em Silva Jardim. Segundo o condutor do carro, em entrevista ao telejornal Bom Dia Rio, da TV Globo, no momento da colisão, o fluxo do trânsito era lento e a motocicleta teria atingido a traseira do automóvel em alta velocidade.

Os primeiros socorros às vítimas foram prestados pela equipe da concessionária Arteris Fluminense. O motociclista foi levado a um hospital da localidade, apresentando ferimentos moderados. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Por volta das 7h40, a pista registrou retenções no trecho, com uma fila de 2 quilômetros. Equipes da Arteris Fluminense ainda atuam no local.