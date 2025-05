WhatsApp deixará de funcionar em iPhones antigos a partir desta segunda-feira (5)

A partir desta segunda-feira (5), o aplicativo de mensagens WhatsApp deixa de funcionar em iPhones antigos. O aplicativo estará disponível apenas para modelos que suportam o iOS 15.1 ou versões mais recentes.



Por causa da atualização, os celulares que estão nas versões 13 e 14 do sistema da Apple também não terão mais acesso ao app.



O WhatsApp está exibindo uma mensagem de aviso aos seus usuários na Central de Ajuda: “A partir do dia 5 de maio de 2025, o WhatsApp será compatível apenas com iOS 15.1 e posterior”.

Caso o usuário deseje continuar usando o aplicativo, será preciso atualizar o sistema do iPhone ou transferir a conta para um celular mais novo. Confira como confirmar a versão do iOS e se existe atualização disponível.

Clique no ícone “Ajustes”;

Depois, busque por “Geral” e “Atualização de Software”;

Verifique a versão mais recente instalada.

De acordo com a Central de Ajuda do WhatsApp, não haverá mudanças para quem usa o Android. A condição continua sendo o Android 5.0 ou superior.



Qual o motivo da mudança?

O aplicativo de mensagens WhatsApp realiza correções de falhas, principalmente no quesito de segurança, adicionando novas funções ao aplicativo. Com isso, nem todos os aparelhos mais antigos têm condições de suportar as atualizações.

As atualizações de segurança ocorrem com certa regularidade em qualquer app e são importantes para evitar que o usuário e seus dados pessoais fiquem vulneráveis a ataques.

Segundo a empresa, é realizada anualmente uma revisão dos sistemas Android e iOS (iPhone), considerados antigos e com menor número de usuários.



Com base nesses dados, a empresa pode escolher uma nova versão mínima exigida para que o app continue funcionando.

Ainda de acordo com a empresa, essa medida é comum no setor de tecnologia.