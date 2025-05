Estudante de Gana da UnB é encontrada no Paraná

A estudante da Universidade de Brasília (UnB) Fati Uthman Suleman, de 25 anos, natural de Gana, que estava desaparecida desde o fim da tarde do último domingo (27) foi localizada em Umuarama (PR). Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a estudante retornou a Brasília na manhã deste domingo (4) e compareceu na delegacia para esclarecer o caso.

A estudante contou à polícia que viajou para o Paraná em busca de oportunidade de emprego. A polícia afirmou ainda que a jovem teria sido aconselhada por conterrâneos que trabalham na cidade vizinha de Cruzeiro do Oeste (PR) a voltar à capital e continuar seus estudos.

Fati Uthman Suleman é aluna do curso de língua portuguesa do Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) sob coordenação do Ministério da Educação (MEC) em parceria com o Ministério das Relações Exteriores (MRE). A iniciativa oferece vagas de graduação gratuita em universidades brasileiras a estudantes estrangeiros.

"Fati Uthman Suleman, até então considerada desaparecida, está bem e foi encontrada pela Polícia Militar do Estado do Paraná no município de Umuarama (PR). Ela retornou em segurança ao Distrito Federal na manhã deste domingo (4) e compareceu à 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), onde esclareceu ter viajado àquele estado em busca de uma oportunidade de emprego", afirmou a PCDF, em nota.