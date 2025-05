Atriz Millena Brandão morre aos 11 anos após diagnóstico de tumor cerebral

Millena estava internada há oito dias no Hospital Geral de Grajaú, na Zona Sul de São Paulo - Foto: Reprodução/Instagram

A atriz mirim Millena Brandão, de apenas 11 anos, morreu na noite desta sexta-feira (2), após lutar contra um tumor cerebral. A confirmação da morte foi divulgada pelos pais da menina, por meio de uma publicação no perfil oficial da atriz no Instagram.

Millena estava internada há oito dias no Hospital Geral de Grajaú, na Zona Sul de São Paulo, para onde foi transferida em estado gravíssimo no último dia 29 de abril, após atendimento inicial na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Maria Antonieta. Segundo boletim médico, ela teve morte encefálica confirmada às 16h55 desta sexta.

Em nota oficial, o hospital destacou que a atriz recebeu cuidados intensivos desde sua internação:

"Desde a sua chegada, a paciente recebeu cuidados intensivos e todo o empenho da equipe médica e assistencial, que não mediu esforços para preservar sua vida. A família esteve acompanhando cada etapa do cuidado, sendo mantida informada com respeito, acolhimento e todo o apoio necessário neste momento de profunda dor."

Tumor cerebral e 12 paradas cardiorrespiratórias

A família relatou que os sintomas começaram com dores de cabeça intensas, inicialmente associadas a um possível quadro de dengue. No entanto, durante os exames, os médicos detectaram uma mancha no cérebro. Posteriormente, foi identificado um tumor de 5 centímetros. Ao longo da internação, Millena sofreu 12 paradas cardiorrespiratórias.

A mãe da atriz, Thays Brandão, que administra as redes sociais da filha, lamentou profundamente a perda:

"Nossa menina se foi", escreveu em um post.

O pai, Luizinho Mourão, também homenageou a filha:

“Vai com Deus, minha menina, papai te ama.”

Carreira precoce na TV e na moda

Millena Brandão era conhecida por seus trabalhos como modelo e por ter atuado como figurante na novela "A Infância de Romeu e Julieta", exibida pelo SBT. Mesmo jovem, já demonstrava grande talento e carisma, conquistando seguidores e admiradores nas redes sociais.

A atriz mirim deixa os pais, Thays e Luizinho, e a irmã, Alice.