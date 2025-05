Influenciadora quebra 6 costelas em procedimento estético

A influenciadora e musa da escola de samba Barrosa da Zona Sul, Raissa Souza, impressionou os seguidores ao anunciar que quebrou 6 costelas durante um procedimento estético, para realizar seu sonho. Raissa se submeteu a um remodelamento costal, mini abdômen com plicatura, lipo com renuvions no braços, barriga, costas e perna, além de aproveitar o momento para trocar a próteses com mastopexia.

"Em 2023 eu tinha feito e coloquei a prótese por baixo do músculo pensando que não iria ceder, mas já cedeu. Então aproveitei essa cirurgia pra corrigir isso também", explicou.

"O remodelamento costal é a fratura parcial das 3 últimas costelas de cada lado. Também fiz mini abdômen com plicatura, que é o fechamento de diástase", disse.

Logo depois, comentou sobre a diástase: "Com a gestação eu tinha quase 6 centímetros de diástase, o que deixava minha barriga dilatada facilmente. Lipo e renuvion em partes específicas onde tinha aquelas 'gordurinhas localizadas' que são bem difíceis de sair com dieta e treino. Também para ajudar na flacidez pelo grande emagrecimento dos últimos anos".

Processo de recuperação

Para o processo de recuperação, Raissa precisará usar um corselet por 60 dias. Mesmo com a mudança radical, a influenciadora disse que optou por fazer os procedimentos porque queria os resultados que não estavam conseguindo com os treinos. "Eu já estava com o corpo lindo, mas a cirurgia foi para corrigir detalhes que infelizmente com academia eu não consegui. Na lipo, saiu 2 litros de gordura, acredito que o que me incomodava será resolvido", encerrou.