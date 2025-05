Balanço do Fluminense tem receita de R$ 684 milhões com alta na venda de atletas

O Fluminense divulgou, na quarta-feira (30), o seu demonstrativo financeiro referente ao ano de 2024. No documento auditado pela empresa BDO, o Tricolor dá destaque para a receita de R$ 684 milhões, citada como recorde na história do clube dentro de seus valores operacionais. A dívida é de R$ 865 milhões.

A venda de jogadores é um dos principais motivos para estes números positivos. Em 2023, o clube demonstrou uma arrecadação de apenas R$ 16 milhões em negociações. Em 2024, o valor é de R$ 268 milhões.

O número é formado graças as saídas de André ao Wolverhampton (R$ 132 milhões) e Alexsander ao Al Ahli (R$ 56 milhões). Ao todo, cerca de R$ 72 milhões foram registrados como compras de jogadores.

Por outro lado, o passivo que envolve a dívida total passou de R$ 822 milhões para R$ 865 milhões. Ainda que o valor absoluto tenha crescido, a questão não causa grandes temores ao Fluminense.

O Tricolor entende que o crescimento da dívida é baixa se considerados os juros sobre ela. Com a correção da taxa SELIC, a dívida teria ultrapassado o valor de R$ 1 bilhão. Isso não aconteceu devido a medidas de contenção de gastos.

Outro ponto de destaque no documento tem a ver com o superávit de R$ 114 mil. As cifras são comparadas ao registrado nos balanços de outros clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, em que a maioria deles apresentou déficit operacional.

Outros aumentos de receitas listados pelo Fluminense têm a ver com o plano de sócio-torcedor (de R$ 56 milhões em 2023 para R$ 69 milhões em 2024) e de patrocínio (de R$ 49 milhões em 2023 para R$ 78 milhões em 2024).