São Gonçalo terá mais um fim de semana de diversão para crianças

A Caravana de Arte e Lazer segue levando muita diversão para as crianças de São Gonçalo e, no próximo fim de semana, não vai ser diferente. Os moradores do bairro Brasilândia vão receber o projeto no sábado (3) e, no domingo (4), será a vez do Pita, sempre das 9h às 13h.

O projeto é da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg) e tem o intuito de levar atividades esportivas e recreativas para as áreas de vulnerabilidade social da cidade, garantindo momentos de lazer e interação entre milhares de crianças e seus responsáveis.

O público que participar da Caravana poderá brincar em pula-pula e piscina de bolas, além de ter contato com personagens vivos de desenho, praticar atividades esportivas e repor as energias com lanches oferecidos em diversas barraquinhas.

A primeira edição do projeto aconteceu no Dia das Crianças, em outubro de 2022, e a partir de então tornou-se um dos projetos mais esperados pela população.

Serviço:

. Sábado (3): Praça do Coroado, Brasilândia.

. Domingo (4): Rua Dr. Olavo Lamego, nº 289, Pita.